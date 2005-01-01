Спермідин стимулює роботу мозку

Спермідин стимулює самоочищення нервових клітин від внутрішньоклітинного сміття, завдяки чому у них поліпшується обмін речовин.

Серед засобів, здатних загальмувати старіння, зміцнюють серце і імунітет, часто згадують спермідин. Це досить проста органічна молекула, якої найбільше міститься в зародках пшениці, в сої, витриманих сирах, грибах і деяких інших продуктах (хоча вперше спермідин виявили, як можна зрозуміти за назвою, в насінної рідини). Є навіть біодобавки зі спермідином. Тому, що пишуть на бульбашках з біодобавками, не завжди варто так вже вірити, але в корисні властивості спермідину, мабуть, сумніватися не доводиться.

Експерименти на тваринах показують, що він дійсно продовжує життя, допомагає імунітету і покращує пам'ять в літньому віці. У двох недавніх статтях В Cell Reports описано, як спермідин діє на старіючий мозок. У першій мова йде про старих мишей, яких півроку поїли водою зі спермідином. До кінця експерименту тварини краще навчалися новому (запам'ятовували, на який стимул потрібно реагувати, щоб отримати нагороду) і краще знаходили вихід з водяного лабіринту в порівнянні з іншими мишами, яким ці ж півроку ніякого спермідину не давали.

Автори роботи з'ясували, що спермідин накопичується в мозку і стимулює клітинне дихання в клітинах гіпокампу, одного з головних центрів пам'яті. Клітинне дихання-загальна назва для біохімічних реакцій, за допомогою яких клітина отримує енергію. Іншими словами, спермідин посилював енергетичний метаболізм. Крім того, він діяв на один з білків, який управляють аутофагією. Так називають внутрішньоклітинну прибирання від непотрібних молекул, молекулярних комплексів та іншого сміття, який може бути досить шкідливим. Аутофагія допомагає клітині підтримувати робочу форму. Чим старше клітина, тим гірше вона забирається всередині себе; спермідин ж, симулюючи аутофагію, допомагає уповільнити вікові процеси. (Втім, про вплив спермідину на аутофагію було відомо і раніше.)

Автори другої статті експериментували з дрозофілами, і отримали схожі результати: пам'ять комах поліпшувалася, клітини мозку починали краще дихати, і все це було пов'язано з посилилася аутофагією.

Механізм дії спермідину найзручніше вивчати на тваринах. Однак є дослідження, згідно з якими він і людям стимулює мозок. Ці дані вважаються попередніми, які потрібно ще перевірити ще раз з великим числом самих різних добровольців. Однак те, що спермідин схожим чином працює і у мишей, і у мух, дозволяє сподіватися на те, що попередні «людські» дані згодом будуть тільки підтверджуватися.