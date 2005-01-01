Удобная кровать повышает качество сна

Чтобы сон приносил максимум удовольствия и пользы, важно обеспечить себя комфортной кроватью. Данный вид мебели неспроста считается основой здорового отдыха и главным атрибутом спальни. Выбирать кровать нужно, уделяя внимание множеству важных параметров, и дизайн — далеко не первый в их списке.

Ассортимент кроватей

Современный рынок очень щедр на богатство модельного ряда: покупателям доступны кровати недорого любых размеров, конструкции и дизайна. Широта выбора имеет обратную сторону, когда определиться с покупкой крайне сложно. В каталоге https://magdek.com.ua/krovati/ интернет-магазина "Магдек" представлены недорогие кровати на любой вкус:

с плоским и изогнутым основанием;

с плетеным и ажурным декором;

из натурального дерева и комбинированных материалов;

кованые кровати и многое другое.

Более того, при желании вы можете приобрести эксклюзивную модель с ручной резьбой, инкрустацией из драгоценных камней и аэрографией. Широта выбора ограничивается лишь фантазией покупателя и его бюджетом. В условиях разнообразия важно не забыть об основной функции кровати — обеспечении комфортного сна.

Тонкости выбора кровати

Чтобы покупка не разочаровала, при выборе кровати важно учесть следующие моменты:

Материал изготовления каркаса. Производители используют древесину, массив, шпон, ДСП, металл. Наиболее прочными и экологичными по праву считаются деревянные варианты. В отличие от мебели из ДСП и ЛДСП, они имеют совершенно безопасный и гипоаллергенный состав.

Тип крепления основания. В зависимости от модели кровати, основание может быть ламельным, металлическим или пружинным. Лучший выбор по мнению экспертов — деревянные ламели с ортопедическим эффектом.

Размеры матраса. Предпочтительно, чтобы матрас идеально совпадал по размерам с каркасом кровати.

Материалы наполнения матраса. Практика показывает, что наиболее долговечными и качественными являются матрасы из натуральных наполнителей.

Кровати с подъемным механизмом

Данный вид спальной мебели станет отличным решением для всех, кто не прочь поиграть с пространством. Также такие кровати — настоящее спасение при дефиците площади. На рынке представлены модели с различными типами подъемного механизма:

Газлифт — обеспечивает плавную работу подъемной конструкции, выдерживает вес до 100 кг. Единственный недостаток таких кроватей — высокая цена.

Пружинный механизм — основан на использовании системы пружин (их нужно менять по прошествии времени).

Ручной механизм — требует значительных физических усилий со стороны пользователя. При этом он довольно надежный и устанавливается в недорогих кроватях.

Как видите, критериев выбора кровати очень много: важны ее конструкция, материалы изготовления и даже размеры матраса. Взяв во внимание рекомендации экспертов, вы точно не прогадаете с покупкой.