Польща підтримала майбутній вступ України в ЄС

Лідер країни запевнив українського колегу в підтримці.

Під час поїздки президента Володимира Зеленського в Варшаву лідер Польщі Анджей Дуда офіційно висловив підтримку на майбутній вступ України до Європейського Союзу. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

- Наша сьогоднішня двостороння зустріч завершилася підписанням спільної декларації про європейську перспективу для України, тобто приналежність до ЄС. У цьому питанні Польща весь час безперервно підтримує Україну, - заявив президент Польщі Анджей Дуда.

За його словами, Євросоюз може стати сильніше після прийняття нових членів, оскільки розширення завжди робило ЄС більш динамічним.

Як зазначив Зеленський в своєму телеграм-каналі, країни-партнери розуміють, що вступ України в ЄС і НАТО буде сприяти завершенню війни в Донбасі.

- Я радий, що з президентом Анджеєм Дудою ми підписали спільну декларацію про європейське майбутнє України. Так наш польський друг закріпив не на словах, а власним підписом свою підтримку. Польща - вже друга держава, готова нас підтримати, коли постане питання про членство України в ЄС. І точно не остання - підписати подібну декларацію готова ще ряд країн, - повідомив глава держави.

Також український лідер нагадав, що світ не повинен забувати про рівність і заявив, що Україна отримала малу кількість з обіцяних вакцин від коронавируса.

- Наші медики їздили в різні країни Євросоюзу, щоб разом з місцевими виснаженими лікарями рятувати хворих. Україна давала літаки, щоб привозити засоби захисту і собі, і іншим. Тоді ми були рівними. Такими повинні бути і тепер, коли майбутнє світу залежить від крихітного, але життєво важливою щеплення. Розподіл вакцин в світі несправедливий. Це факт. І світ не повинен забувати про рівність, коли допомога необхідна всім. Україна отримала дуже мало з обіцяних вакцин, і я нагадав усім, що рівність - це про конкретну підтримку тоді, коли це найбільше потрібно, - підкреслив він.

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі 3 травня. Глава держави взяв участь у святкуванні 230-річчя Конституції Польщі. Він запевнив Дуду, що цінує польську традицію законотворчості і впровадження реформ. А Конституцію 3 травня назвав проявом прагнення до справедливості, яка "об'єднує наші країни і всю європейську громадськість".

В ході поїздки президент Польщі Анджей Дуда, президент України Володимир Зеленський, президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Латвії Егілс Левітс і президент літів Гітанас Науседа підписали спільну декларацію. Документ був затверджений під час зустрічі лідерів цих п'яти країн в Польщі.