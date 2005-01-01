У Європі завершилася велика спецоперація проти калабрійської мафії

У Німеччині та Італії завершилася великомасштабна операція, спрямована проти угруповання, пов'язаного з калабрійською мафією. Були проведені обшуки більш ніж 80 об'єктів у двох країнах і затримані кілька осіб, підозрюваних у зв'язках з Калабрійським угрупованням Ндрангета, повідомила прокуратура в Констанці і головне поліцейське управління в Равенсбурзі.

В операції Платина, проведеної за підсумками тривали близько трьох років розслідувань, брали участь близько 800 співробітників правоохоронних органів. У Німеччині було проведено 46 обшуків у федеральних землях Баден-Вюртемберг, Баварія, Північний Рейн - Вестфалія і Гессен, в Італії - 41 обшук в областях П'ємонт, Калабрія і Сардинія.

За даними прокуратури в Равенсбурзі, в Німеччині були видані ордери на арешт трьох осіб, затриманий один з них. В Італії в цілому було видано 30 ордерів на арешт, затримано кілька людей. Крім того, були вилучені носії інформації, документи, телефони, наркотики, готівкові гроші, цінності на суму не менше шести мільйонів євро.

Затриманим, серед іншого, ставиться в провину незаконний обіг наркотиків і контрабанда кількох сотень кілограмів кокаїну з Нідерландів до Італії. Крім того, у ФРН угруповання звинувачують у великомасштабному ухиленні від сплати податків в ході поставок продуктів з Італії італійським ресторанам і магазинам по всій Німеччині.

Раніше стало відомо про розслідування італійської влади щодо мережі наркоторговців Ндрангета, яка здійснює протизаконні операції в тому числі на території Німеччини. Операцією проти мафіозного угруповання керує прокуратура в Турині. За її даними, обшуки також проведені в Румунії та Іспанії.

Заснована в 1897 році і базується в Калабрії Ндрангета є однією з найбільш могутніх мафіозних угруповань в світі і вже довгий час здійснює діяльність, в тому числі, на території ФРН. Злочинна організація, в рядах якої перебувають близько 10 тисяч осіб, займає домінуюче становище в міжнародній торгівлі наркотиками. Крім того, вона займається торгівлею зброєю і відмиванням грошей, а також діє в будівельному секторі та інших галузях економіки.