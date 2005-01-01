Коболєва звільнили за збитки і невиконання планів Нафтогазу-Кабмін

Уряд України не мав право діяти в ситуації, що склалася навколо НАК" Нафтогаз України " після оприлюднення інформації про збитки, які компанія понесла за підсумком 2020 року. Про це у своєму Telegram-акаунті написав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.

"Корпоратизація управління державними підприємствами є і залишається метою української влади. Вона покликана поліпшити управління підприємствами державного сектора, зробити їх більш ефективними. Уряд робити все, щоб продовжити успіхи, які вже досягнуті", — написав Немчинов.

За його словами, Україна отримувала рекомендації від Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо впровадження корпоративного управління, які передбачають створення механізмів оцінки ефективності роботи.

О. Немчинов зазначив, що відповідні критерії в Україні поки ще не розроблені, проте мають місце випадки, коли результат видно неозброєним оком.

"У ситуації з НАК "Нафтогаз" збитки і невиконання планів щодо зростання видобутку газу — факт нашої реальності (трохи цифр про 11,5 млрд гривень плану прибутку і 19 млрд гривень збитків за підсумком). У такій ситуації уряд не мав право бездіяльність", - підкреслив О.Немчинов.

В результаті Кабінет міністрів прийняв рішення перезавантажити наглядову раду компанії і змінити керівника. При цьому Немчинов звернув увагу, що наглядова рада "Нафтогазу" продовжує свою роботу.

28 квітня Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". На його місце уряд призначив Юрія Вітренка, який виконував обов'язки голови Міністерства енергетики України.

Також повідомлялося, що наглядова рада "Нафтогазу" назвала "дуже високими результатами" 19 млрд гривень збитків, які компанія зазнала в 2020 році.