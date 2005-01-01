Люди з важким диханням

Ми легко дихаємо, але цим людям проблематично робити вдих, щоб отримати кисень. Вони застосовують Додаткове обладнання для поліпшення рівномірної циркуляції кисню в організмі. Йтиметься про людей з астмою.

У перекладі з грецької мови астма – «важке дихання». Її розвиток безпосередньо залежить від факторів зовнішнього середовища і спадкової схильності. Але фахівці відзначають, що при своєчасних і правильно спланованих заходах профілактики і лікування можна досягти одужання.

Увага до цієї проблеми не випадково. Згідно з даними ВООЗ, астма-одне з найпоширеніших хронічних захворювань у світі. 300 мільйонів людей страждають від неї. Всесвітній день боротьби з астмою покликаний допомагати людям боротися з цією підступною хворобою або полегшити життя людям, що їй схильні. Головна мета заходу-залучити громадськість до проблеми зростання захворюваності, підвищити рівень допомоги хворим та обізнаність людей про це захворювання. За останні 10 років бронхіальна астма з відносно рідкісного діагнозу перетворилася на захворювання, яким тільки за офіційною статистикою страждає понад 950 тисяч росіян, дуже часто бронхіальній астмі схильні маленькі діти, серед яких захворювання може розвиватися в 5-10 років.

Найчастіше бронхіальна астма може ховатися під виглядом інших захворювань: гострих і хронічних бронхітів, ХОЗЛ, запалення легенів, туберкульозу та інших респіраторних, неврологічних або серцево-судинних захворювань. Для лікування бронхіальної астми медики прописують хворим протизапальні препарати регулярного прийому, призначені для тривалої підтримки хорошого стану здоров'я пацієнта, а також бронхорозширюючі препарати, розраховані на зняття нападів астми, для інгаляцій, аерозолів та інших розчинів. На жаль, несприятлива екологічна обстановка, аномальні кліматичні перепади, загальне погіршення здоров'я населення призводять до постійного зростання кількості людей, схильних до бронхіальної астми. У зв'язку з цим необхідно залучення особливої уваги до проблеми досягнення максимального контролю над розвитком захворювання.

Факти про астму

Це найпоширеніша хронічна хвороба серед дітей. Астма-проблема суспільної охорони здоров'я не тільки для держав з високим рівнем доходу, нею можуть хворіти у всіх країнах, незалежно від добробуту і розвитку. Більшість випадків смерті, пов'язаних з астмою, відбувається в країнах з низьким і середньо-низьким рівнем доходу. Недостатній рівень діагностики та лікування астми створює значні проблеми для окремих осіб та сімей. Це часто може обмежувати активну діяльність людей протягом усього їхнього життя.

Причини виникнення бронхіальної астми:

генетична схильність, тобто спадковість;

алергени всередині приміщень (наприклад, кліщі домашнього пилу в постільних приналежностях, килимах і м'яких меблів, забруднення повітря і лупа тварин);

алергени поза приміщеннями (такі як квітковий пилок і цвіль);

тютюновий дим;

хімічні подразнюючі речовини на робочих місцях;

забруднення повітря.

До провокуючих факторів також відносяться: холодне повітря, сильне емоційне збудження (гнів або страх) і фізичні навантаження. Астму можуть викликати і деякі лікувальні засоби, такі як аспірин та інші нестероїдні протизапальні ліки, а також медикаменти, які застосовуються для лікування гіпертонії, хвороб серця і мігрені. Всі ці фактори можуть погіршити стан хворого на бронхіальну астму. Однак при правильному лікуванні вони мало впливають на перебіг захворювання.