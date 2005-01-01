Зміна клімату могла змінити напрямок дрейфу Північного полюса

Нове дослідження припускає, що раптовий поворот Північного полюса в 1990-х роках, ймовірно, багато в чому був викликаний таненням льодовиків, пов'язаним зі зміною клімату, - пише sciencenews.org.

Розташування географічних полюсів Землі, де вісь планети пронизує поверхню, не фіксовано. Вони блукають в сезонних і майже річних циклах, в значній мірі обумовлених погодними умовами і океанськими течіями. Але на додаток до руху відносно щільних завихрень всього в кілька метрів в поперечнику, полюси з плином часу дрейфують, оскільки розподіл ваги планети зміщується і змінює її обертання навколо своєї осі.

До середини 1990-х років Північний полюс зміщувався до західної околиці канадського острова Елсмір. Але потім полюс повернув на схід приблизно на 71 градус у бік північно-східного краю Гренландії. Він продовжував рухатися в тому ж напрямку, переміщаючись приблизно на 10 сантиметрів на рік. Вчені не зовсім розуміють, чому відбувся цей зсув, говорить Суксія Лю - гідролог з Інституту географічних наук і досліджень природних ресурсів в Пекіні.

Лю та його колеги перевірили, наскільки добре тенденції полярного дрейфу збігаються з даними попередніх досліджень танення льодовиків у всьому світі. Зокрема, танення льодовиків на Алясці, в Гренландії і південних Андах прискорилося в 1990-х роках. Час Цього танення, а також вплив, який він міг би мати на розподіл маси Землі, припускають, що танення льодовиків, викликане зміною клімату, допомогло викликати зміну полярного дрейфу, повідомляє група в листах від 16 Квітня про геофізичні дослідження.

Аналіз команди показує, що, хоча танення льодовиків може пояснити більшу частину змін полярного дрейфу, воно не пояснює всього цього. Так що тут повинні бути задіяні і інші фактори. Наприклад, при рясному зрошенні грунтові води, що відкачуються з водоносних горизонтів в одному регіоні, можуть опинитися в далекому океані. Команда повідомляє, що, як і танення, управління водними ресурсами саме по собі не може пояснити напрямок руху Північного полюса, але воно може істотно підштовхнути вісь Землі.

«Результати показують, наскільки людська діяльність може вплинути на зміну маси води, що зберігається на суші, - говорить Вінсент Хамфрі, вчений-кліматолог з Цюріхського університету, який не брав участі в цьому дослідженні. - І вони показують, наскільки великими можуть бути ці масові зрушення-настільки, що можуть змінювати вісь Землі».