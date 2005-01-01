Обзор официального сайта казино Пин-Ап

Украинское игорное заведение Pin Up начало свою деятельность в 2016 году. Казино имеет лицензию, выданную в юрисдикции Кюрасао. Заведение предоставляет посетителям лицензионный игровой софт, который соответствует стандартам качества.

На официальном сайте Пинап казино игроки могут участвовать в акциях, лотереях и турнирных мероприятиях. В казино регулярно разыгрываются джекпоты и выдаются хорошие бонусы.

Пользователи, которые пройдут регистрацию, могут воспользоваться всем функционалом сайта. Авторизованным клиентам станет доступна бонусная программа и основная версия автоматов с реальными ставками. Неавторизированные гости портала могут использовать только бесплатные демоверсии популярных игр.

Всем посетителям гарантируются конфиденциальность и безопасность. Персональная информация, которая вносится в анкету при регистрации надежно защищена специальными протоколами SSL.

Преимущества казино Пин Ап

Данный бренд пользуется повышенным спросом, имеет отличную репутацию и является самым популярным казино. Сайт отличается современным дизайном, удобным интерфейсом и хорошей структурой.

Все игры и информация об услугах оригинально распределены по отделам:

«Игровые автоматы»;

«Лучшие производители»;

«Бонусы»;

«Турниры»;

«Лотереи и акции»;

«Саппорт».

Благодаря удобной структуре сайта, посетители могут найти нужную информацию за несколько секунд.

К главным достоинствам заведения относятся такие критерии:

сертификаты и лицензии — отличительный знак надежности;

щедрая бонусная политика — есть приветственные, бездепозитные и депозитные бонусы;

наличие тематических, акционных и турнирных мероприятий;

широкий выбор автоматов — представлены различные виды и категории;

подборка развлечений презентована разработчиками с мировым именем;

возможность играть бесплатно и на деньги;

много платежных систем — предоставлены удобные условия вывода средств.

Благодаря данным преимуществам casino PinUp занимает топовую позицию рейтинга.

Регистрация пользователей

Гости портала sloty-avtomati.com, желающие воспользоваться всеми предложениями, должны зарегистрироваться. Авторизация проходит за несколько минут. Игрокам нужно указать контактную информацию в анкетном бланке и согласиться с правилами пользования.

К регистрации допускаются посетители, достигшие совершеннолетия. Пользователь может создать в системе казино только один аккаунт, вторичные профили будут заблокированы администрацией.

После авторизации игрокам открывается личный кабинет, в котором можно активировать бонусы, осуществить финансовые операции и проследить за общим бюджетом. Полноправные клиенты могут участвовать в разнообразных мероприятиях и получать дополнительные награды.

Игра на реальные деньги.

Для того чтобы запустить понравившийся автомат на деньги, необходимо внести депозит и сделать ставку. Пополнить игровой счет можно такими способами:

банковскими картами Mastercard или Visa;

с помощью интернет банкинга — Монобанк и Приват 24;

через мобильных операторов — Киевстар, Лайф и Водафон;

через сервис Ibox.

Вывести выигрыш можно через платежную систему, которая была использована при внесении средств. Заявки на вывод выигрышей обрабатываются администрацией в течение суток. Подать заявку можно в любое время, специалисты работают в режиме 24/7.

При выводе крупных сумм казино проводит идентификацию личности и требует сканированные копии документов. Данная процедура обезопасит выигрыш от хакерских атак. Эксперты советуют пройти верификацию при первом же снятии выигрыша.