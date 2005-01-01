Водоэмульсионная краска: виды и особенности составов

Краска водоэмульсионная на данный момент относится к популярному, доступному и довольно перспективному ремонтному материалу. Такие красящие средства хорошо ложатся на очищенные основания из большинства минеральных материалов, древесину, гипсокартон и обои. Водоэмульсионка - экологически безопасная, практичная и при добавлении колера и специальных инструментов способна создать превосходную декоративную поверхность с привлекательными оттенками и фактурой. Отсутствие запаха, быстрое высыхание и простота нанесения также привлекает потребителей, к тому же купить водоэмульсионную краску можно по гораздо меньшей стоимости, в сравнении с другими отделочными материалами.



Само название водных красок раскрывает секрет их производства. Водоэмульсионные краскисодержат мельчайшие частички полимеров, которые равномерно распределяются после нанесения состава на окрашиваемое основание, образуя прочную защитно-декоративную пленку. Сама водная эмульсия не предрасположена для глянцевых и металлических поверхностей, однако при нанесении специальной грунтовки держится довольно не плохо, к тому же поверх водных красок допускается нанесение любого лакокрасочного материала. Водоэмульсионная краска, цена которой предлагается торговой маркой Оксидом, выгодно отличается, а ассортимент позволяет выбрать подходящий продукт, как для внутреннего, так и наружного применения. Приобрести продукцию высокого качества от многих известных производителей можно, обратившись в интернет-магазин Oxidom по ссылке: https://oxidom.com/otdelochnye-materialy/kraski/vodoemylsionnaya-kraska/

Состав и качественные отличия водных красок

Эксплуатационные свойства подобных составов позволяют использовать их в общественных, производственных и жилых помещениях с высокими показателями влажности и большой посещаемостью людей, в случае необходимости устойчивости к износу и повышенным эксплуатационным нагрузкам (в детских комнатах, больницах, супермаркетах и даже в спортзалах или бассейнах).

Водоэмульсионная краска содержит в своем составе множество компонентов в виде пленкообразователей, пигментов, наполнителей, пеногасителей, стабилизаторов, пластификаторов и других добавок, улучшающих эксплуатационные и декоративные характеристики.

Красители для водоэмульсионной краски позволяют получить самые разнообразные оттенки, а составы в баллончиках существенно облегчают окрашивание не больших поверхностей и труднодоступных участков.

Материал экономично наносится, при этом отлично перекрывает затемненные участки за 1-2 слоя. Особенно хорошо себя показала водоэмульсионная краска Снежка, которая отличается повышенной укрывистостью и чрезвычайной белизной.

Благодаря быстрому высыханию, поверхность можно качественно обновить в течение дня, при этом инструмент отмывается простой водой без особых усилий и не требуется использование индивидуальных средств защиты.

Классификация водных красок по составам

По области применения существуют фасадные - более устойчивые к внешним факторам, интерьерные– максимально экологичные и грунтовочные составы - повышающиесцепляемость окрашиваемого основания и маскирующиенебольшие дефекты. По главному компоненту различают следующие основные виды: