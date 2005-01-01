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Постановка на учет у гинеколога в Одессе: первые анализы
Каждая женщина, которая узнала, что она находится в интересном положении – вынашивает младенца в своей утробе, мечтает, чтобы ее будущий ребенок был полностью здоров. Для этого очень важно как можно раньше выбрать гинеколога в Одессе и встать к нему на учет. При первом посещении специалиста будет назначено комплексное обследование, благодаря которому удастся выявить все отклонения.
Какие анализы нужно будет сдать на первых неделях?
При первом посещении гинеколога в Одессе каждая беременная женщина обязана сдать анализ на ХГЧ. Именно с его помощью удастся точно выяснить, есть ли беременность или симптомы ложные.
Если беременность подтвердилась, то женщине рекомендуют сдать и другие анализы, помогающие оценить, насколько организм готов к продолжительному вынашиванию плода и правильному его развитию:
Все анализы обязательно нужно сдать на первых неделях, а после периодически сдавать, чтобы контролировать все изменения в организме и не пропустить момент резкого ухудшения состояния, которое может спровоцировать прерывание беременности.
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