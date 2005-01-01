Постановка на учет у гинеколога в Одессе: первые анализы

Каждая женщина, которая узнала, что она находится в интересном положении – вынашивает младенца в своей утробе, мечтает, чтобы ее будущий ребенок был полностью здоров. Для этого очень важно как можно раньше выбрать гинеколога в Одессе и встать к нему на учет. При первом посещении специалиста будет назначено комплексное обследование, благодаря которому удастся выявить все отклонения.

Какие анализы нужно будет сдать на первых неделях?

При первом посещении гинеколога в Одессе каждая беременная женщина обязана сдать анализ на ХГЧ. Именно с его помощью удастся точно выяснить, есть ли беременность или симптомы ложные.

Если беременность подтвердилась, то женщине рекомендуют сдать и другие анализы, помогающие оценить, насколько организм готов к продолжительному вынашиванию плода и правильному его развитию:

Общий анализ крови. С его помощью удается определить уровень гемоглобина в крови. Если его уровень слишком низкий, хотя у беременных он слегка всегда понижается из-за двойной нагрузки, но слишком низкий уровень негативно влияет на развитие плода. Из-за низкого гемоглобина может развиться гипоксия. Обязательно определяется уровень тромбоцитов. Если он слишком низкий, то есть вероятность внутреннего кровотечения. Биохимия. При помощи данного анализа можно определить насколько правильно проходят в организме все обменные процессы. Анализ на группу крови. Его рекомендовано пройти обоим родителям, особенно если у женщины отрицательный резус фактор. В этом случае нужно будет более внимательнее наблюдать беременность, чтобы не пропустить резус конфликт с плодом, у которого резус положительный. Анализ на гормоны щитовидки. Если щитовидка работает со сбоями, то это может привести к серьезным проблемам во время беременности. Анализ на инфекции. Есть ряд инфекций, которые в особенности опасны для беременной женщины. К таковым относится краснуха, герпес, парвовирус, оспа. Общий анализ мочи. С его помощью удается оценить состояние мочевыделительной системы, так как во время вынашивания все органы в женском организме работают усиленно и нужно не пропустить тот момент, когда им нужно будет помочь.

Все анализы обязательно нужно сдать на первых неделях, а после периодически сдавать, чтобы контролировать все изменения в организме и не пропустить момент резкого ухудшения состояния, которое может спровоцировать прерывание беременности.