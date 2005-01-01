Вища освіта не заважає мозку старіти

У людей з вищою освітою обсяг мозку зменшується з тією ж швидкістю, що і у людей без вищої освіти.

Є багато досліджень, згідно з якими у людей з вищою освітою мозок старіє повільніше, ніж у тих, кому вищої освіти не дісталося. Однак в більшості таких робіт мозок оцінюють одномоментно (нехай і у великого числа людей). При цьому залишається ймовірність, що за кадром залишилися якісь фактори, які теж могли б вплинути на стан мозку, хоча подібні фактори намагаються відфільтрувати статистичними методами. Крім того, саме старіння зазвичай оцінюють за станом пам'яті та інших вищих когнітивних функцій: якщо людина у віці міркує краще, ніж його ровесники, значить, його мозок старіє не так швидко, як у них.

Співробітники Університету Умео, Університету Осло і ряду інших наукових центрів Європи вчинили інакше: вони вирішили оцінювати стан мозку за його обсягом. Відомо, що одна з ознак старіння-атрофія нервової тканини. Якщо порівняти мозок молодий і мозок Старий, то другий буде виглядати більш стислим, більш всохлим. У дослідженні брали участь понад 2000 добровольців від 29 до 91 року. За ними спостерігали 11 років, періодично скануючи мозок в магнітно-резонансному томографі.

Як і очікувалося, у більш молодих людей обсяг мозку в різних його зонах був більше, ніж у людей старшого віку. Зв'язок між рівнем освіти і обсягом мозку була досить помірною – тобто у людини з вищою освітою мозок не обов'язково буде більше. Потрібно уточнити, що в тих випадках, коли у людини з вищою освітою мозок виявляється об'ємніше, ніж у людини без вищої освіти, то справа не обов'язково в тому, що розумові зусилля збільшили мозок – можливо, з більш об'ємним мозком освіту просто легше отримати. Але, повторимо, кореляція між обсяг мозку і рівнем освіти була порівняно слабкою.

Але найголовніше, що з плином часу у людей з вищою освітою мозок атрофувався з тією ж швидкістю, що і у людей без вищої освіти. Тобто, якщо ми за ознака старіння візьмемо обсяг мозку, то побачимо, що вища освіта на старіння мозку ніяк не впливає.

Як в такому випадку бути з іншими дослідженнями, в яких вивчали пам'ять і вищі когнітивні функції старіючого мозку? Одне з пояснень може бути в тому, що «мозок з освітою» краще поводиться з тими ресурсами, що у нього є. Незважаючи на зменшення обсягу, він ефективно використовує те, що залишається.

З іншого боку, коли ми говоримо освіту, то маємо на увазі інтенсивну розумову діяльність. Дійсно, інтенсивна розумова діяльність допомагає протистояти різним деменціям і взагалі підтримує мозок в робочому стані. Але така діяльність повинна бути постійною. З того, що людина колись отримала вищу освіту, не обов'язково випливає, що він і далі буде працювати головою.

Очевидно, коли мова йде про користь вищої освіти для мозку, потрібно враховувати, відкрило воно дорогу до інтенсивної розумової роботи або ж залишилося просто рядовим фактом біографії.