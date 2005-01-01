Всесвітній день тунця

У грудні 2016 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 2 травня Всесвітнім днем тунця. Тунець-промислова риба сімейства скумбрієвих. Вона багата білком, при цьому навіть в консервованому вигляді майже не втрачає своїх корисних властивостей, завдяки чому тунцеві консерви стали практично порятунком для деяких під час пандемії – за їх відносну дешевизну і доступність в магазинах.

Тунці сильно різняться в розмірах і масі: від 50 см в довжину і вагою всього близько 2-х кг (скумбрієвидний тунець) до 4,5 м і вагою близько 500 і навіть 600 кг (найбільший представник – звичайний тунець). Тунця можна зустріти в субтропічних і помірних водах Тихого, Індійського і Атлантичного океанів, а в певні періоди життєвого циклу вони запливають і в Середземне, Чорне і Японське моря. Дивно в цій рибі те, що вони здатні підтримати температуру тіла вище навколишнього середовища, така здатність серед риб є ще тільки у червоноперих опах і оселедцевих акул. Тунці здатні швидко і тривало плавати, сприяє цьому будова і розвинена мускулатура. За насиченість м'яса тунця залізом і несхожість м'яса на рибний смак, тунця називають «Морським курчам» і «морською телятиною».

ООН повідомляє, що день тунця відзначають для того, щоб підвищити обізнаність про цінність цієї риби, про загрози, з якими стикаються тунцеві популяції і важливості сталого розвитку в області збереження морських екосистем, якій присвячена чотирнадцята мета ООН в галузі сталого розвитку.

Щорічно в світі виловлюють понад 7 мільйонів тонн тунцевих, серед яких як тунцеві, які часто використовуються для приготуванні рибних консервів, так і ті, що частіше використовуються для приготування суші і сашимі. На вилов мігруючих видів тунця припадає 20% обсягу морського рибальства. У зв'язку з такою затребуваністю, відбувається надмірний вилов цієї риби, тому ООН підкреслює важливість ефективного застосування міжнародно-правової бази.

Як повідомляє Продовольча і сільськогосподарська організація ООН, тільки в період з 2014 по 2019 рік кількість великих запасів тунця, що зазнали перелову, скоротилася з тринадцяти до п'яти. У зв'язку з цим деякі рибні запаси тунця знаходяться на відновленні популяції.