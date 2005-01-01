Юлія Тимошенко: Влада відкрила розпродаж землі іноземцям. Тепер захистити Україну може тільки референдум

"Батьківщина" - єдина фракція, яка не дала жодного голосу за розпродаж української землі.

Але влада продавила дозвіл на її покупку іноземцями. Тепер українську землю захистити можуть тільки самі українці - на референдумі.

Про це заявила Голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час брифінгу після прийняття законопроекту №2194.

"Тільки 284 депутати прийняли зміни до Земельного кодексу, якими позбавили українців права володіти своєю сільськогосподарською землею. Тільки" Батьківщина "не дала жодного голосу", - підкреслила Юлія Тимошенко.

За словами лідера "Батьківщини", прийнятий закон зняв останні запобіжники від розпродажу землі іноземцям - як фізичним, так і юридичним особам - і скасував заборону на продаж особливо цінних земель. Тепер дозволено передавати і продавати право оренди без погодження з власником паю, надаючи переважне право на покупку землі особам, які збираються займатися видобутком корисних копалин, змушуючи селян, що обробляють землю на основі права користування і довічного володіння, викупити свої городи за ринковою вартістю, конкуруючи з зарубіжними банками.

"Я хочу нагадати всім, як президент обіцяв, що проведе референдум і запитає у людей, чи продавати землю іноземцям та взагалі чи продавати її. Сьогодні без будь-яких референдумів у нас з вами забрали 72% території України. Саме стільки становить сільськогосподарська земля. нам більше не буде належати не тільки земля. Українцям НЕ БУДУТЬ належати врожаї, доходи від своєї землі, народу не буде належати нічого на нашій землі і навіть під нею. Тому що нас тільки що продали 284 депутата - на вимогу президента. Тому що він особисто на чолі всього цього варто ", - зазначила Юлія Тимошенко.

На її переконання, нинішня владна команда змогла прийти до влади за підтримки кланових олігархічних утворень і тепер виконує їхні забаганки, розпродаючи землю, стратегічні об'єкти, газ і нафтопроводи, надра. Але, впевнена Юлія Тимошенко, український народ і "Батьківщина" разом з ним ніколи з цим не погодяться.

"Референдум, який організовують люди за підтримки партії" Батьківщина ", - остання можливість захисту українську землю! Прокиньтеся, будь ласка, і ви побачите, що з вами роблять. Якщо ви себе і Україну зараз не захистите, не буде ні України, ні української нації . Саме зараз нас позбавляють основи нашої державності, нашої самостійності і взагалі права нашого народу на існування ", - звернулася до українців Юлія Тимошенко.