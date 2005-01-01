Амплипульс при каких заболеваниях

Амплипульстерапия (или СМТ-терапия) — методика местного воздействия на кожу с применением переменного тока. В отличие от постоянного, переменный ток вызывает минимальную адаптацию нервной системы, что позволяет добиться максимально стойких изменений электродинамического характера и получить выраженный терапевтический эффект. Каким образом «работает» амплипульстерапия, какие эффекты она дает и в каких случаях ее назначают — разбираем ответы на все важные вопросы.

Механизм воздействия и эффекты амплипульстерапии

Амплипульстерапия — медицинская физиотерапевтическая методика, основанная на влиянии на организм человека СМТ (синусоидальных модулированных токов), которые генерируются специальным устройством. Вначале применяли ток частотой 5 тысяч Гц, но позже было установлено, что при высокой частоте у пациента быстро появляется невосприимчивость к влиянию тока. Для преодоления этого препятствия было решено изменить частоту тока и модулировать его по амплитуде. В результате были разработаны устройства, способные создавать различные комбинации модуляций с изменением таких параметров:

частота и длительность импульсов тока;

число пауз между импульсами, их длительность;

глубина влияния тока на структуры и ткани.

Такое высокотехнологичное оборудование используется в современных санаторно-курортных и медицинских центрах по типу Свитязь. С его помощью можно добиться 4-х важных терапевтических эффекта:

Активирует работу двигательного, дыхательного и сосудистого центров, что приводит к положительному изменению дыхательной функции. Повышает тонус желчевыводящих путей и кишечника. Активизирует трофические процессы в органах, что запускает «цепную реакцию» — процесс восстановления тканей при дистрофии. Улучшает кровообращение, функционирование нервной системы, ускоряет метаболические процессы, приводит в норму работу гормональной и эндокринной систем.

Эффекты, возникающие в организме в ходе СМТ-терапии

Амплипульс терапия способна показывать лишь локальную (местную) эффективность, то есть, проявляется только в местах воздействия на ткани током. И кроме вышеописанных эффектов, она позволяет:

Обезболить. Это обусловлено следующими механизмами. В первую очередь, под воздействием тока определенной частоты и амплитуды блокируется передача болевого импульса от периферии нервной системы в ее центральную часть. Другими словами, амплипульстерапия вызывает болевую блокаду на периферическом уровне. Во-вторую очередь, в процессе СМТ-терапии формируются «раздражительные доминанты», который по своему воздействию превосходят «болевые доминанты» (для активизации этого процесса используется безболезненная вибрация). И в-третью очередь, под воздействием тока в кровь начинает поступать повышенное количество эндорфинов — анальгетиков естественного происхождения. Уменьшить отеки. В ходе терапии в организме увеличивается число вазоактивных веществ, благодаря чему активизируются функционирующие капилляры. В результате улучшается приток крови ко всем органам, их ткани насыщаются биологически активными веществами, улучшается дренажная функция, что позволяет убрать лимфу и продукты жизнедеятельности ткани с точки воздействия. В итоге улучшается гемодинамика, так как амплипульстерапия оказывает прямое влияние на центральные ганглии. Если же правильно настроить оборудование, такой эффект можно использовать для вазодилатации и вазоконстрикции. Усиливает функциональную активность органов. Такой эффект полезен для стимулирования поперечно-полосатых мышц при параличах, парезах и контрактурах. Также, подобным образом можно стимулировать и внутренние органы (к примеру, кишечник, мочевой пузырь, желудок, мочеточники, желчевыводящие пути, предстательную железу и т.д.). Замедлить воспалительные процессы. Амплипульстерапия позволяет усилить местный кровоток в зоне воздействия и, как следствие, улучшает приток биологически активных, питательных веществ к тканям. Как результат — замедление дистрофических и дегенеративных процессов, удаление продуктов воспаления и снятие отеков. Все это способствует профилактике хронизации негативного процесса, а также ускоряет основное лечение и сводит к минимуму риск развития рецидива.

При каких заболева них назначают амплипульстерапию

Можно выделить несколько групп недугов, в борьбе с которыми СМТ-терапия показывают максимальную результативность:

Болезни мочеполовой и мочевыводящей системы: пиелонефрит, цистит, вагинит, простатит, аднексит, эректильная дисфункция. Травмы: растяжения, ушибы, переломы на этапе заживления. Недуги периферии нервной системы, при которых у пациента наблюдаются сильные боли: радикулит, невралгия. Болезни ЦНС, вызвавшие нарушения двигательной функции: последствия инсульта, церебральный паралич и т.д. Воспалительные и дегенеративные нарушения опорно-двигательного аппарата: артроз, остеохондроз, артрит. Поражения органов дыхательной системы: астма, хронический бронхит, фарингит, ларингит. Сбои в работе сердечно-сосудистой системы: гипертония 1-й и 2-й стадии, тромбофлебиты и их последствия, эндартерииты. Недуги органов пищеварения, сопровождающиеся болевым синдромом: холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и т.п.

СМТ-терапия также широко применяется в косметологии для улучшения состояния кожи и в спортивной медицине при восстановлении мышц после изнурительных тренировок, соревнований и т.п.

В каких случаях противопоказана

Помимо массы положительных эффектов СМТ-терапия может быть противопоказана конкретному пациенту, если у него наблюдаются такие состояния организма: