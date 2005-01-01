Через санкції РФ вже втратила 160 млрд дол.

Збитки Росії через санкції сягають 160 млрд дол., повідомила перший заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова з посиланням на дані експертів.

"За різними оцінками експертів, на сьогодні збитки, які Росія несе через санкції, досягають 160 млрд дол. Ясно, що Кремлю не вдалося повноцінно інтегрувати в національну економіку окупований Крим, незважаючи на те, що вони дуже намагаються це зробити. Є транспортна, фінансова, торгова блокада", - сказала Е.Джапарова.

Заступник міністра зазначила, що з наявних інструментів боротьби чи не найефективнішим є санкції.

За її словами, з самого початку окупації Криму ЄС, США, Великобританія, Канада, Японія, Австралія, Норвегія, Швейцарія та інші держави застосували персональні та секторальні санкції, спрямовані на те, щоб змусити Кремль припинити окупацію українського Криму.

"Ці санкції стосуються, перш за все, вищого керівництва і політиків держави-агресора, які брали участь схваленні рішення про початок агресивної війни проти України, проти суддів і каральних органів Росії, причетних до порушень прав людини на окупованих територіях, а також проти компаній і бізнесів олігархів, близьких до Кремля", - додала Е.Джапарова.

Вона також вказала, що санкціями передбачена заборона на імпорт продукції з Криму, заборонені польоти в аеропорти і входи в морські порти, надання туристичних послуг, експорт на продукцію подвійного призначення і доступ Росії до важливих технологій, введено союзні обмеження на торгівлю та інвестиції.

"Маємо розуміти, що секторальні санкції мають свій найбільший ефект у проміжку 8-10 років, тобто в середньостроковій перспективі. Ці санкції прирікають Росію постійно відкочуватися назад, адже світ, технології розвиваються, Росія не має доступу до них, і це прямий наслідок її злочинної політики", - пояснила вона.

Е. Джапарова заявила, що санкції тривають, і будуть нарощуватися, і не тільки в контексті російських злочинів в Україні, а також у контексті злочинів РФ в інших регіонах, в тому числі всередині країни, зокрема, переслідування опозиційних сил, використання хімічної зброї, використання дискредитаційної кампанії проти Заходу, спонукання міграційних криз, втручання у вибори.