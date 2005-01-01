Генсек ООН заявив, що ми на краю прірви - світу загрожує кліматична катастрофа

Людство повинно відмовитися від вугілля і до мінімуму скоротити викиди вуглекислого газу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш б'є на сполох через глобальне потепління. Як говориться в його заяві, опублікованій 6 травня на сайті ООН, людство виявилося на краю прірви.

За словами Гутерріша, в 2020 році температура стала вище на 3 градуси, а рівень моря - вище приблизно на 15 метрів. Він підкреслив, що 2020 рік став ще одним безпрецедентним періодом екстремальних погодних і кліматичних катаклізмів. У минулому році температура Землі досягла рекордно високого рівня за 3 млн років.

- В минулому році було вже на 1.2 градуса спекотніше, ніж в індустріальні часи - це небезпечно близько до 1.5 градусу, встановленої науковим співтовариством. Ми все ще рухаємося до катастрофічного підвищення температури на 2.4 градуса до кінця століття. Ми дійсно стоїмо на краю прірви, - підкреслив він.

Генсек ООН відзначив, що зобов'язань які діють країнах зі скорочення викидів парникових газів недостатньо, щоб запобігти кліматичній катастрофі.

- Але якщо ми будемо працювати разом, ми зможемо запобігти гірші наслідки порушення клімату і використовувати відновлення після пандемії COVID-19, щоб направити нас на більш чистий і зелений шлях, - додав Гутерріш.

При цьому світло в кінці тунелю є: Генсек ООН бачить обнадійливі ознаки від деяких великих економік.

- Країни, на частку яких припадає 73% викидів, зобов'язалися до 2050 року досягти нульових чистих викидів. Суть в тому, що до 2030 року ми повинні скоротити глобальні викиди на 45 відсотків в порівнянні з рівнями 2010 року, щоб до 2050 року досягти нульового рівня викидів. Головним пріоритетом повинно бути припинення використання вугілля до 2030 року в країнах ОЕСР і до 2040 року в усьому світі, - заявив Гутерріш.

Раніше світові лідери на кліматичному саміті заявили про істотне скорочення шкідливих викидів до 2030 року. А до цього Володимир Зеленський заявив на Міжнародному саміті кліматичних амбіцій, що викиди парникових газів з боку України до 2030 року планується скоротити до 42%, а в довгостроковій перспективі країна хоче відмовитися від вугілля.