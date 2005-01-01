У Кабміні заявили, що Україна готова до введення COVID-паспортів

За словами міністра Кабінету міністрів, країна чекає рішення Євросоюзу про впровадження відповідних документів.

Технічно Україна готова до введення паспортів вакцинації, які планують ввести в Європі для подорожей. Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

- Ми технічно готові до їх впровадження. Ми чекаємо рішення Європейського союзу - для того, щоб повністю синхронізуватися з ними, - заявив міністр, слова якого цитує Кореспондент.

Він додав, що Україна готова робити документи як в електронному або паперовому вигляді, так і в форматі QR-кодів. Немчинов також повідомив, що в Україні є напрацювання міністерства цифрової трансформації і МОЗ, завдяки яким уряд готовий до введення як паспортів вакцинації, так і імунних паспортів.

Міністр також повідомив, що імунні паспорта, на відміну від паспортів вакцинації, містять інформацію про наявність антитіл у людини на певний період, після подолання коронавіруса. Він додав, що після рішення ЄС Україна зможе ввести відповідні документи "досить швидко", додав Немчінов.

Про необхідність розробити "паспорт вакцинації" в Україні вже говорили давно. За словами глави МОЗ Максима Степанова, вони повинні містити інформацію, коли людина вакцинована, термін дії вакцини згідно з інструкцією.