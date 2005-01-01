Субсидії по-новому: що зміниться з травня

Кабмін вніс зміни до правил надання допомоги.

Уряд оптимізує кількість одержувачів субсидій. Тепер, якщо у вас є депозит на суму в 100 тисяч грн або ви міняли в банку валюту на 50 тисяч гривень, субсидії вам не бачити. Крім того, всім субсідіантам доведеться знову подавати заявки на отримання держдопомоги.

Що кажуть в уряді

Уже з наступного місяця скасовують нарахування субсидій в безготівковій формі. З 1 травня всі 100% українців, яким надано допомогу, будуть отримувати її живими грошима. Крім того, вводяться нові правила щодо тих, кому субсидії призначатися не будуть. Про це під час засідання уряду заявив прем'єр Денис Шмигаль.

- Починаючи з травня, одержувачі субсидій повинні будуть подати нову заявку на її отримання, - сказав прем'єр. - Заявки можна буде подавати протягом наступних п'яти місяців. Зробити це можна в тому числі онлайн або по пошті. Які основні зміни? Зараз 92% українців, які отримують субсидії, отримують її в грошовій готівковій формі. З травня всі 100% будуть отримувати субсидію живими грошима.

За його словами, вводяться деякі нові правила щодо тих, кому субсидії призначатися не будуть.

-Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банку понад 100 тис грн, купуєте нову машину або валюту одноразово на суму понад 50 тис грн - вам субсидію не призначать, - підкреслив прем'єр.

Шмигаль вважає, що для більшості одержувачів субсидій нічого не зміниться.

- Нові правила - це про справедливість, - заявив прем'єр. - Коли держава збільшує і платить допомогу саме тим, хто цього потребує. Така політика стосується всіх соціальних виплат і процес справедливої верифікації - це державна позиція, яку ми будемо підтримувати.

Всім отримувачам субсидій з 1 травня доведеться знову звернутися із заявою про надання державної фінансової допомоги.

Банкіри вже заявили, що чекають відтоку депозитів через нововведення по субсидіях. Адже, не секрет, що у деяких одержувачів держдопомоги були заощадження. Правда, невідомо, чи допоможе факт відсутності депозиту в отриманні субсидії, невідомо.

- Навіть якщо людина забере депозит до подачі заяви, уряд перевірить фінансовий стан претендента за останні 12 місяців, - каже юрист Марія Коваль. - Принаймні, так робиться при перевірці покупок на суму від 50 тисяч гривень. Тобто, забрати депозит зараз - це не варіант. Якщо гроші за останні 12 місяців були на рахунку, то є ймовірність, що в субсидії вам відмовлять.

Ще один цікавий момент стосується покупки валюти. Якщо ви за останній рік міняли валюту в банку, то теж можете позбутися субсидії. А якщо проводили операцію в вуличному обміннику, то спите спокійно.

- Проконтролювати покупку валюти за готівкові практично неможливо, - пояснює Марія Коваль. - Але якщо людина скоїла операцію обміну валюти, наприклад, за допомогою банківського додатка, то її видно контролюючим органам і буде приводом для відмови в призначенні субсидії.

Експерт наводить такий приклад. Якщо у вас на рахунку було 50 тисяч грн або більше, і ви вирішили про всяк випадок перевести заощадження у валюту, то, зробивши це через інтернет-банкінг, фактично втрачаєте право на отримання субсидії в найближчі 12 місяців. Хоча формально ваше матеріальне становище ніяк не змінилося.

- Якщо ви не хочете, щоб держава відібрала у вас субсидію, то зберігайте ваші заощадження в готівці, так їх складніше проконтролювати, - резюмує юрист.

Також нова постанова говорить про те, що будь-яке надання послуг на суму понад 50 тисяч гривень може стати причиною відмови в субсидії. Тобто, фактично, покупка туру на відпочинок за в 50 тисяч гривень і вище - це вже привід відмовити. Адже путівка в той же Єгипет - це туристичні послуги.