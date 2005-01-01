Коронавірус ховається від антитіл

Як і всякий вірус, SARS-CoV - 2 намагається обійти імунні пастки. Одне з найпотужніших засобів імунного захисту - це антитіла, і якраз проти антитіл SARS-CoV-2 використовує одну молекулу, яку знаходить в нашому власному організмі. Мова про білівердін, продукті розпаду гемоглобіну. Білівердин утворюється в селезінці, кістковому мозку, в імунних клітинах – макрофагах, в кишечнику.

Співробітники Інституту Френсіса Кріка виявили, що білівердін міцно зв'язується З s-білком нового коронавірусу. Про S-білок знають вже, здається, все: він сидить на поверхні вірусної частинки вірусу і допомагає йому проникнути в клітину; оскільки S-білок при цьому дуже добре стирчить з вірусної оболонки, він являє собою зручну мішень для антитіл. Більшість вакцин проти SARS-CoV-2 створені так, щоб навчити імунітет розпізнавати s-білок.

Але якщо на S-білок сяде білівердін, антитіла почнуть його гірше хапати. У статті в Science Advances говориться, що білівердин на 30-50% пригнічує зв'язування антитіл з S-білком. Справа не в тому, що білівердин суцільно покриває білкову молекулу – він дуже невеликий і приєднується лише до невеликої ділянки на S-білку. Але коли він сідає на цю ділянку, він фіксує певну просторову структуру s-білка, так що деякі ділянки білкової молекули стають недоступні для зв'язування антитілами. Білівердін, нагадаємо, це звичайний продукт метаболізму, так що можна сказати, що коронавірус ховається від антитіл з нашої ж допомогою

Навіть проти одного і того ж білка наш імунітет здатний створити одночасно кілька різновидів антитіл – вони просто будуть вистачати білок за різні місця. Але якщо деякі з антитіл раптом виявляються марними, це послаблює імунну атаку на вірус, нехай навіть всі інші антитіла продовжують працювати. Ймовірно, якщо знизити рівень білівердіна в крові, імунітет зможе швидше перемогти вірус, не даючи хвороби затягнутися.