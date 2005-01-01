Основні несправності дизельних генераторів

Дизельний генератор перестав запускатися або при роботі виявилися неполадки? Немає під рукою вимірювальних приладів і засобів діагностики, щоб виявити причину поломки? Цілий ряд несправностей можна виявити самостійно за зовнішніми проявами дефектів. Вони відносяться до найбільш поширених несправностей дизельних генераторних установок (ДГУ).

Попередній зовнішній огляд ДГУ

Перше, що потрібно зробити з несправним автономним джерелом електроенергії, - оглянути агрегат на відсутність пошкоджень, відколів і тріщин. Крім порушення цілісності конструкції, як причину поломки, слід звернути увагу на відсутність сторонніх предметів і конденсату на генераторі і електричних контактах. Від вібрації також може відбутися від'єднання функціональних частин і роз'ємів агрегату.

Прояви несправностей дизельного агрегату

Як показує практика ремонту, існують наступні найбільш часті види несправностей агрегату:

дизельний двигун не запускається;

відсутня вихідна напруга;

дизель заводиться, але відразу глухне;

витрата масла вище звичайного;

гучний стукіт під час роботи;

чорний, біло-блакитний колір вихлопу.

Щоб пояснити причини подібних порушень в роботі ДГУ, розглянемо кожен випадок більш детально.

Відсутній запуск двигуна

Незважаючи на фатальні наслідки, причина виходу з ладу ДГУ зазвичай укладена в наступному:

перестало подаватися паливо в результаті відсутності в баку або виходу з ладу паливного насоса високого тиску (ТНВД);

відбулася парафінізація солярки на морозі, використовуйте сезонне дизпаливо або додайте в нього антигель;

попадання бруду або погана якість палива, використовуйте тільки якісні нафтопродукти;

недостатня частота обертання стартера: підсаджений акумулятор або несправний механізм пускача, потрібна заміна або відновлення збірки.

Напруга генератора змінного струму відсутня

Якщо генератор не видає напругу при працюючому дизелі, слід перевірити контакти і знос графітових щіток, найбільш схильних до стирання. Більш серйозна поломка, що тягне за собою дорогий ремонт альтернатора, - обрив або перегорання обмоток. Напруга також може бути відсутня, якщо вийшов з ладу регулятор напруги.

Якщо глухне дизель?

Причин може бути кілька, в порядку ймовірності виникнення слід розглядати наступні:

у баку не вистачає солярки або забилася система подачі палива;

підсмоктування повітря в ТНВД, прокачати паливну систему;

повітряний фільтр забруднений, помити губку або повністю замінити паперовий фільтр;

малі обороти холостого ходу, додати регулювальним гвинтом або рукояткою;

несправна форсунка.

Велика витрата масла дизельним агрегатом

Якщо зовнішніх протікань не виявлено, причиною підвищеної витрати масла може бути неякісна солярка або підвищений знос поршневих кілець і ущільнювачів штока. Можливе потрапляння масла в паливну або охолоджувальну систему.

Гучний стукіт дизельного генератора

Стукіт може свідчити про знос або виходу з ладу комплектуючих і деталей:

підшипника коленвалу;

пружин клапанів;

поршневої групи і кілець;

распредвалу;

паливна форсунка.

Перед зняттям головки циліндрів слід спочатку перевірити правильність установки зазору клапанів і моменту уприскування.

Змінений колір вихлопу

Надмірна димність є наслідком неправильного згоряння палива і зазвичай усувається звичайними регулюваннями дизельного двигуна. Чорний або біло-блакитний колір викликані засміченістю повітряного фільтра. Причиною може бути несправність форсунки або додатковий опір в системі уприскування. Несправний ТНВД, зношені кільця, дефекти механізму розподілу також можуть стати причиною зміненого кольору вихлопного газу.

Ремонт дизельного електричного обладнання

Правильна експлуатація і своєчасне проведення регламентних заходів продовжують термін служби обладнання. Якщо дизельний генератор вийшов з ладу, звертайтеся до фахівців Remtex, які проведуть кваліфіковану діагностику та виконають ремонт генератора. Фахівці з ремонту зроблять заміну непридатних комплектуючих оригінальними запчастинами або сертифікованими аналогами. Продовжіть ресурс роботи вашої мобільної електростанції!