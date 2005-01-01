КМДА: Київські школярі не вчитимуться влітку

Незважаючи на ситуацію з пандемією, шкільну програму учні виконали.

Освітній процес в столичних школах не буде тривати влітку, так як під час карантину навчальний процес не припинявся, а кількість навчальних днів не зменшувалася. Про це повідомляє "Укрінформ".

- У цьому навчальному році в Києві освітній процес не припинявся, не збільшувалися канікули, не зменшувалася кількість навчальних днів. 2020-2021 навчальний рік навчальні заклади Києва працювали за власними розробленими індивідуальними моделям: в очному, дистанційному і змішаному форматах залежно від епідемічної ситуації як в місті в цілому, так і в кожному конкретному закладі / класі, - повідомили у відомстві у відповідь на інформаційний запит журналістів.

Як зазначено в повідомленні, програми в навчальних закладах з навчальних предметів виконана, тому продовжувати навчання під час літніх канікул необхідності немає.

Раніше в Міністерстві освіти і науки заявили, що в деяких регіонах України школярі можуть продовжити навчальний процес в червні через канікули, які були продовжені у зв'язку з карантином. Згідно із законодавством, навчальні заклади повинні самостійно приймати рішення щодо режиму роботи, оголошення канікул і т.д.

З 5 квітня в Києві діяв повний локдаун через погіршення ситуації з захворюваністю коронавірусом. Тоді в столиці місцева влада запровадила ряд обмежень і заборон, серед яких - перехід школярів на дистанційне навчання. 28 квітня в КМДА заявили, що з 1 травня Київ виходить з жорсткого карантину, а навчальні заклади відновлять освітній процес з 5 травня.