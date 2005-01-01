Как правильно кормить свиней

На сегодня в Украине работает множество животноводческих домохозяйств и ферм. По мнению председателей, самым рентабельным видом деятельности является мясной откорм поросят. По сравнению с телятами, свиньи растут в два раза быстрее. Для прироста 1 кг живого веса теленка необходимо 10 кг корма, а на 1 кг прироста поросенка уходит от 3.6 кг комбикорма.

Производить откорм поросят можно по нескольким технологиям, однако если использовать Komb Прот Стартер 25% БВМД для свиней 12-30 кг, то нужный вес будет достигаться достаточно быстрее. Благодаря витаминной добавке поросенок будет сильным, здоровым и будет хорошо прибавлять в весе. Ведь эффективность животноводческого бизнеса, зависит не только от генетического здоровья поросят, но и от того, какими кормами их откармливали.

Правильно подобранный корм является важнейшей составной всей животноводческой деятельности. Сегодня многие фермерские хозяйства отдают предпочтение качественному стартовому комплексу БМВД, который является белково-витаминной добавкой с содержанием минералов.

Откорм свиней на мясо

До трех месяцев животных называют «отъемышами», в этом возрасте поросят приучают к разнообразным кормам. Пищеварительная система быстро адаптируется к новым комбикормам. Главным условием правильного рациона питания является соблюдение режима кормления. Пища должна быть свежей и содержать такие ингредиенты:

обрат или молоко;

вареное и протертое в кашу зерно;

кормовую свеклу и морковь;

отварной картофель;

молотую дерть;

измельченный травяной сбор;

костную и рыбную муку;

соль и мел.

Если хозяйство небольшое и есть возможность где выпасти животных, то поросят необходимо выпускать на прогулку до 6 часов в день. Постепенно свиней приучают к силосу, растительным очисткам и огородной ботве.

Поросята в возрасте от трех до четырех месяцев, должны иметь вес 25 -30 кг. С этого возраста, при правильном кормлении поросенок может прибавлять в весе по 700 грамм в сутки. Пищу необходимо давать в одно и то же время. Недоеденную еду необходимо выбрасывать и обязательно очищать кормушки. В период начала откорма свиней на мясо, третья часть корма должна состоять из зеленых трав. Очень хороши для прикорма измельченные:

клевер;

люцерна;

рапс;

лебеда;

донник;

крапива;

одуванчик;

тыквенная и кабачковая ботва;

листья свеклы.

Отличным подспорьем является подножный зеленый корм, который свиньи поедают во время прогулок. Поить животных следует обильно, за сутки свинья может выпивать до 8 литров воды. Пищевые, рыбные и мясные отходы нужно обязательно термически обрабатывать и выдавать вместе с зерном в вареном и охлажденном до 40°С виде.

Минеральные добавки — залог здорового развития поросят

Без микро и макроэлементов нормальное развитие животного организма просто невозможно. В корм обязательно следует добавлять витаминные и минеральные комплексы. Для этого можно использовать ракушечник, яичную скорлупу, древесную золу, дернину или известковый туф. Однако проще купить готовые витаминные добавки, которые богаты микроэлементами:

кальцием;

железом;

цинком;

фосфором;

натрием;

серой.

Добавка БМВД является высококонцентрированной смесью, которая богата легкоусвояемым белком и витаминами. Полностью обеспечивает физиологические потребности подрастающих поросят. У животных укрепится иммунитет, хорошо будет развиваться пищеварительная система и прибавляться вес. Добавки БМВД способствуют стимуляции репродуктивной системы — свиноматки становятся многоплодными и выдают высокие показатели молочности и рождаемости поросят.