Посли G7 сподіваються на ретельну реформу оборонпрому України

Посли G7 на зустрічі з віце-прем'єром, міністром стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським висловили надію на співпрацю у проведенні своєчасної, ретельної реформи оборонної промисловості для забезпечення безпеки, конкурентоспроможності галузі.

"Корпоратизація і прийняття нової оборонно-промислової стратегії і, згідно із законодавством, повністю узгоджених з основними принципами ОЕСР, повинні сприяти підвищенню ефективності та залученню іноземних інвестицій в цей сектор", - йдеться в твіттер-акаунті послів G7.

Як відомо, Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу, повідомив у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

На думку прем'єра, затвердження Стратегії-важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати військових сучасною продукцією українського виробництва.