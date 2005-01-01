|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Посли G7 сподіваються на ретельну реформу оборонпрому України
Посли G7 на зустрічі з віце-прем'єром, міністром стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруським висловили надію на співпрацю у проведенні своєчасної, ретельної реформи оборонної промисловості для забезпечення безпеки, конкурентоспроможності галузі.
"Корпоратизація і прийняття нової оборонно-промислової стратегії і, згідно із законодавством, повністю узгоджених з основними принципами ОЕСР, повинні сприяти підвищенню ефективності та залученню іноземних інвестицій в цей сектор", - йдеться в твіттер-акаунті послів G7.
Як відомо, Кабінет міністрів на засіданні 14 квітня затвердив і передає на розгляд РНБО стратегію розвитку Оборонно-промислового комплексу, повідомив у своєму телеграмі прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
На думку прем'єра, затвердження Стратегії-важливий сигнал того, що Україна готова давати відсіч агресору і буде забезпечувати військових сучасною продукцією українського виробництва.
Інші статті номеру
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com