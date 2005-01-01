Чи дійсно нічний режим на телефоні допомагає краще спати?

Нове дослідження показало, що функції мобільної нічної зміни насправді не покращують сон, - пише eurekalert.org.

Як часто ви лежали в ліжку, переглядаючи новини, соціальні мережі або відповідаючи на текст? Подивившись на екран, ви коли-небудь виявляли, що заснути важче?

Широко поширена думка, що випромінюється телефонами синє світло порушує секрецію мелатоніну і порушує цикли сну. Щоб зменшити це випромінювання синього світла і навантаження на очі, Apple представила в iOS функцію Night Shift в 2016 році. Функція, яка налаштовує кольори екрану на більш теплі відтінки після заходу сонця. Незабаром з'явилися телефони Android з аналогічною опцією, і тепер більшість смартфонів мають якусь функцію нічного режиму, яка, як стверджується, допомагає користувачам краще спати.

До недавнього часу твердження про поліпшення сну завдяки Night Shift були теоретичними. Однак нове дослідження BYU, опубліковане в журналі Sleep Health, ставить під сумнів припущення виробників телефонів і виявляє, що функція Night Shift насправді не покращує сон.

Щоб перевірити теорію, професор психології BYU Чад Дженсен і дослідники з Медичного центру дитячої лікарні Цинциннаті порівняли результати сну людей в трьох категоріях: ті, хто використовував свій телефон в нічний час з включеною функцією Night Shift, ті, хто використовував свій телефон в ніч без Night Shift і ті, хто взагалі не користувався смартфоном перед сном.

«По всій вибірці не було відмінностей між трьома групами», - сказав Дженсен. - Night Shift нічим не краще використання телефону без Night Shift або навіть без телефону.

У дослідження було включено 167 молодих людей у віці від 18 до 24 років, які щодня користуються стільниковими телефонами. Їх попросили провести в ліжку не менше восьми годин і носити акселерометр на зап'ясті, щоб реєструвати активність уві сні. У осіб, яким було доручено користуватися смартфоном, також було встановлено додаток для відстеження використання телефону.

Виміряні результати сну включали загальну тривалість сну, якість сну, пробудження після початку сну і час, необхідний для засипання.

Не виявивши значних відмінностей у результатах сну за трьома категоріями, дослідники розділили вибірку на дві окремі групи: одна, яка в середньому спала близько семи годин, а інша-менше шести годин щоночі.

Група, яка спала сім годин, що ближче до рекомендованих восьми-дев'яти годин на добу, помітила невелику різницю в якості сну в залежності від використання телефону. Люди, які не користувалися телефоном перед сном, мали кращу якість сну як у порівнянні з тими, хто зазвичай використовував телефон, так і в порівнянні з тими, хто використовував нічний режим.

У шестигодинній групі, яка мала найменшу кількість сну, не було відмінностей у результатах сну залежно від того, чи використовували учасники нічний режим чи ні.

«Це говорить про те, що, коли ви дуже втомилися, ви засинаєте незалежно від того, що ви робили перед сном, - пояснив Дженсен. - Тиск сну настільки великий, що насправді немає ніякого ефекту від того, що відбувається перед сном».

Результати показують, що не тільки синє світло створює труднощі при засипанні або засипанні. Психологічна взаємодія, що виникає при надсиланні текстових повідомлень, прокручуванні та публікації повідомлень, також є важливим фактором, що впливає на якість сну.

«Хоча існує безліч свідчень того, що синє світло підвищує пильність і ускладнює засинання, важливо подумати про те, яка частина цієї стимуляції є світловим випромінюванням в порівнянні з іншими когнітивними і психологічними стимуляціями», - сказав Дженсен.

Нічний режим може зробити ваш екран темніше, але виключно він не допоможе вам заснути і виспатися.