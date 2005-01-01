Напольные покрытия Quick Step

Впечатляет разнообразие современных материалов, используемых для отделки пола. Здесь различны свойства и состав, стоимость и предназначение. Салон напольных покрытий ВиоПол предлагает качественные и надежные покрытия для пола. И ознакомиться с ассортиментом вы сможете в любое время, удобно расположившись у экрана монитора. Для вас наверняка, будет интересен виниловый пол Quick Step . Здесь он представлен в широком ассортименте.

Современные виниловые полы категории «люкс» имеют массу достоинств. Здесь выделить влагонепроницаемость и тишину при ходьбе. Кроме того, гарантированы приятные и теплые ощущения. Благодаря небольшой толщине, подобный выбор идеален для ремонта.

Высокопрочное виниловое покрытие – верное решение для того, чтобы осуществлять отделку пространств, как жилых, так и общественных. Здесь следует выделить влагостойкость благодаря основе из поливинилхлорида. Кроме того, возможно имитировать любой материал. Это – оптимальная альтернатива паркету или массиву, а также плитке и камню. Широкий выбор сертифицированных напольных покрытий от известного производителя позволит каждому, даже самому привередливому ценителю выбрать именно то, что оптимально будет соответствовать запросам и предпочтениям.

Винил отличается многослойной конструкцией. Здесь следует выделить высокие показатели механической прочности, а также безупречную шумоизоляцию.

Между нижним слоем и декоративной частью – прессованная кварцевая крошка, с добавлением пластификаторов. Таким образом удается добиться жесткости и твердости упругости покрытия.

Благодаря защитному полиуретановому, противоскользящему тесненному покрытию с ультрафиолетовой защитой, значительно увеличивается износо- и химстойкость, а также сопротивление к сдвигу и скольжению, облегчается уход за покрытием.

С помощью дополнительной прозрачной подложки удается упрочнить и стабилизировать защитный слой на печатном покрытии.

Не менее привлекателен для выбора и ламинат Quick Step . Благодаря печатному слою с рисунком в виде орнамента, изделия безупречно по внешнему виду и оригинально. Прочный и влагостойкий материал отличается высоким классом износоустойчивости. Толщина половицы – до четырнадцати миллиметров. Таким образом в течение всего срока эксплуатации пол будет в прекрасном состоянии.

Высочайшее качество и разнообразие декоров, серий ламината – не менее важные составляющие. Здесь собственный замок – unclick, по качеству соединения непревзойденный на рынке. Он надежно держит даже короткие стороны, удобен в укладке.

Здесь высоки показатели стойкости – к влаге, царапинам, выцветанию и температурам, давлению.

Благодаря прекрасной геометрии плашек, исключены видимые зазоры. Проводится специальная обработка краев плашек темных цветов, в результате при защелкивании не будут видны светлые полосы.