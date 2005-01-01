Новий світовий порядок після коронавірусу

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас оголосив метою саміту «Великої сімки» визначення загального курсу «проти авторитарних режимів світу». Перш за все Великобританія і США проводять жорстку лінію щодо Китаю. Але і Німеччину критикують за її геополітику.

Про це пише німецьке видання Die Welt.

У декількох хвилинах ходьби від розкішного особняка Ланкастер-Хаус, де до середи проходять переговори міністрів закордонних справ країн "Великої сімки", стоїть лава.

Вилитий з бронзи в повний зріст Уїнстон Черчілль сидить з сигарою в руці, розмовляючи з Франкліном Д. Рузвельтом. Цей пам'ятник був встановлений до 50-ої річниці закінчення війни в 1995 році в пам'ять про «особливі відносини», що зв'язують Вашингтон і Лондон.

Так близько, як Рузвельт і Черчілль, міністри закордонних справ підійти один до одного не можуть, а під час переговорів їх навіть розділяє екран з акрилового скла. Але, принаймні, через два роки вони нарешті знову знаходяться в одному приміщенні, і відносини між старим і новим світлом стали простіше з обранням Джо Байдена.

Навіть більше, ніж особисті зустрічі, нарешті знову стали можливими через слабшає пандемії коронавірусу, цю конференцію «Великої сімки» відзначає нове геополітичне домагання.

«Це зустріч ліберальних демократій, які хочуть разом виступити проти авторитарних режимів по всьому світу», — заявив на початку зустрічі Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас.

Він додав, що такого не було за останні чотири роки з Дональдом Трампом. Яка саме країна малася на увазі в цій заяві, політик з СДПН пояснив швидко: «економічні інтереси існують скрізь, але питанням прав і свобод людини має приділятися більше уваги, коли мова йде про Китай».

З наближенням кінця пандемії коронавірусу і зміною влади у Вашингтоні промальовується нова спільна стратегія Заходу щодо Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен поставив курс на самому початку зустрічі "Великої сімки". Його країна не хоче " стримувати Китай або пригнічувати його зростання. Ми прагнемо підтримувати сформований міжнародний порядок, в який наші країни так багато вклали за багато десятиліть», сказав Блінкен.

За інформацією Bloomberg, у вівторок в Лондоні переходив з рук в руки Американський документ, в якому пропонується механізм консультацій на рівні G7 з питань політики щодо Китаю.

Він повинен забезпечити скоординовану і, отже, більш ефективну реакцію, якщо Пекін, будучи «системним суперником» (Маас), зайде занадто далеко. У другій половині дня міністр закордонних справ Німеччини підтвердив, що в питанні Китаю «Велика сімка» хоче «більш тісно координувати свої дії на досить широкій основі». Суперництво з Китаєм "виходить не від нас«, підтвердив Маас, воно стало результатом поведінки Китаю, на яке» Велика сімка" повинна знайти спільну відповідь.

Минулого місяця британський уряд ввів санкції проти чотирьох китайських чиновників у відповідь на нелюдське поводження Пекіна з мусульманською меншиною уйгурів. Той факт, що незабаром після цього Європейський Союз наслідував приклад і ввів санкції, свідчить про зміну мислення на континенті.

Однак для уряду Німеччини зустріч "Великої сімки" ( ... ) не є гармонійною в усіх відношеннях. Бесіда з колегою Мааса Блінкеном неминуче торкнулася теми»Північного потоку-2". Нещодавно президент США Байден знову передав через свого прес-секретаря, що російсько — німецький газопровід-це «погана угода, яка розділяє Європу і робить Україну і Центральну Європу вразливими перед Росією. За його словами, газопровід перешкоджає Європі в досягненні власних цілей в області енергетичної та загальної безпеки.

"Ми також говорили про «Північний потік-2» і знову обмінялися відомими один одному позиціями, — сказав Маас після приблизно 40-хвилинної розмови. - Немає нічого нового". Політик з СДПН сказав, що різні погляди на «Північний потік-2» — це єдине питання, по якому між Берліном і Вашингтоном є проблеми.

Будівництво газопроводу майже закінчено. Нещодавно після зустрічі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном Міністр оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер (ХДС) просигналізувала бажання піти назустріч. Вона показала готовність до тимчасового припинення будівництва і запропонувала поставити експлуатацію газопроводу в разі його завершення в залежність від поведінки Росії.