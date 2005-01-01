Зеленський підписав закон про заснування премії імені Бориса Патона

В Україні таким чином хочуть увічнити пам'ять великого вченого.

Президент України Володимир Зеленський 6 травня підписав закон, яким заснував Національну премію України імені Бориса Патона. Про це повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 11 закону України" Про державні нагороди України "№ 1399-IX, який Верховна Рада прийняла 15 квітня 2021 року.

Цей документ перейменовує Державну премію України в галузі науки і техніки (існує з 1969 року) в Національну премію України імені Бориса Патона для увічнення пам'яті видатного українського вченого і організатора науки, державного і громадського діяча, президента НАН України, директора Інституту електрозварювання імені Є.О . Патона Національної академії наук України, Героя України академіка Бориса Патона, а також вшанування на державному рівні діячів науки за значний внесок у розвиток вітчизняної наукової сфери.

Крім того, законом вводиться нова номінація Державної премії України в галузі освіти - професійна передвища освіта.

Закон вступає в силу з дня, наступного за днем опублікування.

Історія питання

З пропозицією заснувати премію імені Патона (а також державну премію імені Мирослава Скорика в області мистецтв) до Кабміну в День Незалежності-2020 звернувся президент Володимир Зеленський.

На засіданні 31 березня Кабінет міністрів схвалив заснування Національної премії ім. Бориса Патона. Це не нова премія - в честь академіка перейменували вже існуючу. Раніше вона називалася Державна премія України в галузі науки і техніки. Рішення було прийнято з метою увічнення пам'яті видатного українського вченого. Уряд вніс відповідні зміни до Закону України.

А на засіданні 28 квітня Кабмін схвалив заснування Державної премії України імені Мирослава Скорика в області музичного мистецтва. Після публікації відповідного указу Зеленського (поки він не підписаний) вона також буде вважатися офіційними установами.

Раніше в Україні з'явилася Золота медаль імені Бориса Патона - її заснувала Академія Наук України.

Видатний український вчений Борис Патон помер 19 серпня 2020 року на 102 році життя.