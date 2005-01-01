Переговори Зеленського і Путіна: Ватикану не звикати бути посередником

Президент України Володимир Зеленський запропонував провести переговори з Володимиром Путіним у Ватикані. "Ватикан - дійсно ідеальне місце для діалогу про світ. Святий Престол - це глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися для вирішення конфліктів між державами і розвитку мирного майбутнього ", - пояснив Зеленський свою точку зору в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica.

Поки Москва і Ватикан не отримували офіційної пропозиції від Києва про проведення зустрічі президентів Росії і України. Хоча Святий Престол має багатий досвід посередництва у всіляких конфліктах.

Спроба вже була

Це не перша спроба зробити Ватикан посередником у конфлікті між Києвом і Москвою. У 2017 році Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін вперше прибув в Росію і зустрівся з Володимиром Путіним. Однією з головних тем переговорів став конфлікт на сході України. Сторони поговорили про необхідність дотримання "Мінських домовленостей". "Ми цінуємо довірчий конструктивний діалог, який склався між Святим Престолом і Росією", - сказав Путін за підсумками зустрічі. Але тоді далі заяв справа не пішла.

Ватикан виступає посередником і в стосунках Греко-католицької церкви України, яка підпорядковується Святому Престолу, і Російській православній церкві (УГКЦ). Конфлікт між греко-католиками (уніатами) і православними в Україні розгорівся в 90-і роки, коли Греко-католицька церква заволоділа великим числом храмів на території Західної України, якими раніше керувала РПЦ.

УГКЦ протягом багатьох років домагається створення свого патріархату в Україні, щоб отримати статус національної церкви. Однак РПЦ активно виступає проти. Видання Vatican Insider тоді написало, що саме Ватикан може стати посередником у поліпшенні діалогу між двома церквами. Більш того, "Ватикан може бути посередником між Росією і рештою західним світом", - цитує видання католицького експерта Стефано Капріо.

Історія посередництва

У ХХ столітті Ватикан не раз виконував роль посередника в міжнародних і внутрішніх конфліктах.

Так, в 1939 році Папа Пій XII виступив з пропозицією посередництва на переговорах між великими європейськими державами, що знаходяться на межі війни.

Взимку 1939-1940 років незадоволені Гітлером німецькі військові намагалися використовувати Папу в якості посередника для зв'язку з англійцями. Понтифік погодився. Англійці пішли на переговори за умови, що Ватикан поручиться за представника німецької опозиції. Переговори закінчилися невдачею через військовий успіх Німеччини і зростання популярності Гітлера. Після війни Ватикан виступав за союз Німеччини з державами переможцями для створення антирадянського фронту.

Під час Карибської кризи в жовтні 1962 року президент США Джон Кеннеді зв'язався з Ватиканом з проханням стати посередником між Вашингтоном і Москвою. Після цього один з найпопулярніших римських первосвящеників XX століття Папа Римський Іоанн XXIII в своєму радіовиступі звернувся з публічним закликом до Кеннеді і Хрущова зберегти мир. Це було почуто радянським керівництвом, і Хрущов пізніше відправив Папі лист з побажанням здоров'я, а понтифік особисто написав подяку у відповідь главі СРСР.

У 1978 році виникла прикордонна суперечка між Чилі та Аргентиною за володіння островами Піктон, Леннокс і Нуева, який поставив країни на грань війни. Папа Іоанн Павло II запропонував посередництво і послав свого особистого посланця, кардинала Антоніо Саморі в Буенос-Айрес. В результаті Аргентина скасувала військову операцію і погодилася на переговори з Чилі.

Допоміг нормалізувати відносини США з Кубою і Лукашенко з Заходом

У 2014 році Барак Обама оголосив про намір відновити повноцінні дипломатичні відносини з Кубою, розірвані в 1961 році, що підтвердив і Рауль Кастро. Домовленості Обами і Кастро увійшли в історію ще й тому, що вони були досягнуті за посередництва Ватикану і особисто Папи Римського Франциска.

Святий Престол у свій час був важливим політичним посередником у поліпшенні відносин Білорусі і Євросоюзу. Римський понтифік просив Олександра Лукашенка звільнити політв'язнів, що було зроблено в 2015 році і затвердив курс на нормалізацію відносин із Заходом. А після зустрічі Папи і президента Білорусі в травні 2016- го стали запрошувати вищих білоруських чиновників до Євросоюзу. Сама заява Папи Франциска в 2016 році про те, що Мінськ є "місцем світу", було досить потужним важелем для поліпшення іміджу Білорусі в Європі і світі. Адже ніхто не буде суперечити понтифіку і не стане після такого називати країну останньою диктатурою Європи.

У 2019 Ватикан був задіяний у венесуельському кризі. Спочатку з проханням врегулювати ситуацію в країні і стати посередником в переговорах з опозицією до Святого Престолу звернувся президент Венесуели Ніколас Мадуро. Потім до Папи Римського Франциска з проханням втрутитися в політичне протистояння в республіці звернувся лідер опозиції Хуан Гуайдо.

Глава Святого Престолу тоді сказав: "Ватикан візьме на себе роль посередника, тільки якщо про це попросять обидві сторони і в той момент, коли всі інші заходи будуть вже використані". Поки ж такий момент, на думку Святого Престолу ще не настав. Тим більше що найгостріша фаза протистояння в Венесуелі закінчилася.