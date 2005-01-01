Саміт НАТО обговорить «дорожню карту» для членства України

Члени альянсу зберуться, щоб розглянути питання про безпеку нашої країни.

"Дорожню карту", яку необхідно виконати Україні для членства в альянсі, обговорять на саміті НАТО, запланованому в червні в Брюсселі. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда на спільному брифінгу з українським лідером Володимиром Зеленським.

- По-перше, це питання безпеки України, а в зв'язку з цим і безпеки всієї Центральної Європи. А по-друге, це питання також формальної вказівки Україні шляху, по якому вона повинна йти в напрямку членства, дорожньої карти до цього членства, яке зараз має фундаментальне значення і за яке Україна бореться, - сказала польський лідер.

За його словами, на даному саміті лідери країн і урядів держав НАТО планують обговорити питання безпеки України, і всієї Центральної Європи.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica зазначив, що надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО могло б сприяти поверненню світу на схід країни

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг після зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що членство України в НАТО залежить від реформ, а не від конфлікту з Росією.

23 квітня Україна вперше взяла участь у переговорах трикутника Румунії, Польщі і Туреччини - східного флангу НАТО.