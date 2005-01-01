124 роки тому Дж. Томсон повідомив про відкриття електрона

29 квітня (за іншими джерелами — 30 квітня) 1897 року, виступаючи на вечірньому засіданні Лондонського королівського товариства, професор Кембриджського університету, англійський фізик Джозеф Томсон оголосив про відкриття електрона. Електрон став першою з відкритих елементарних частинок. Успішний експеримент був зроблений в ході вивчення газового розряду. У 1906 році Джозеф Томсон отримав Нобелівську премію з формулюванням «за дослідження проходження електрики через гази», що включало в себе і відкриття електрона.

Довідка. Електрон являє собою субатомну частинку, що реагує на вплив і електричних, і магнітних полів.

У своїй лабораторії в Кембриджському університеті Томсон вивчав відхилення катодних променів в електричних і магнітних полях. Вчений довів, що всі частинки (корпускули), що утворюють катодні промені, тотожні один одному і входять до складу речовини. Фізик висловив гіпотезу про існування матерії в стані ще більш дрібного дроблення, ніж атоми. Томсон також виміряв співвідношення заряду до маси частинки-сьогодні це одна з фундаментальних констант.

Джозеф Томсон став автором першої моделі будови атома. Цю модель відразу ж охрестили " пудингом з родзинками», так як, якщо уявити образно, в якомусь розмазаному позитивно зарядженому тілі ми бачимо вкраплення «родзинок» — тобто електронів.

Протягом більше тридцяти років Джозеф Томсон очолював кавендішську лабораторію, тобто фізичний факультет Кембриджського університету. У 1918 році на цій посаді Томсона змінив його учень Ернест Резерфорд, також лауреат Нобелівської премії (як і ще шість учнів Томсона: П.Л. Капіца, Д. П. Томсон та ін.). З 1918 року і до кінця життя Джозеф Томсон очолював Трініті‑Коледж — один з 31 коледжу Кембриджського університету.

Вчений помер 30 серпня 1940 року і був похований у Вестмінстерському абатстві.