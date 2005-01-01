Новий рід бактерій, здатних викликати хворобу легенів, назвали «покемонами»

Група дослідників з Кельнського університету виявила в амебах раніше не описані бактерії, які пов'язані з родом легіонел і навіть можуть викликати хвороби. Дослідники назвали один з видів нещодавно виявлених бактерій "покемонами", тому що вони живуть в сферичних амебах – як персонажі з відеоігри, яких ловлять в кулі, покеболи. Детально новий вид описаний в журналі Frontiers in Cellular and Infection Microbiology. Новина з'явилася на сайті журналу.

Бактерії загону Legionellales давно представляють науковий інтерес, оскільки відомо, що деякі з цих бактерій викликають захворювання легенів у людей і тварин: наприклад, «хвороба легіонерів», яка викликається видом Legionella pneumophila і іноді може бути смертельною. Бактерії Legionellales живуть і розмножуються як внутрішньоклітинні паразити в клітинах організмів-господарів. Зокрема, господарі легіонел-амеби. Термін "амеба" використовується для опису безлічі мікроорганізмів, які не є тісно пов'язаними один з одним, але мають різну форму і повзають за допомогою псевдопод. «Ми хотіли перевірити амеб на наявність легіонел і вибрали групу амеб для нашого дослідження, яка не мала близької спорідненості з раніше вивченими господарями. Вибір припав на групу амеб Thecofilosea, яку дослідники часто забувають», – пояснюють автори роботи.

І дійсно, виявилося, що сферичні Thecofilosea служать організмами-господарями для легіонел. У амеб Thecofilosea із зразків навколишнього середовища вчені змогли виявити різні види легіонел, включаючи два раніше не описаних роду і один невимовний вид з роду Legionella. «Результати показують, що коло відомих організмів-господарів цих бактерій значно ширше, ніж вважалося раніше. Крім того, ці результати дозволяють припустити, що набагато більше амеб можуть служити господарями для легіонел – і, отже, потенційно – переносниками хвороб. Зараз вчені секвенують повний геном цих бактерій, щоб з'ясувати це.

У майбутньому ці нові результати повинні допомогти краще зрозуміти, як бактерії Legionellales пов'язані один з одним, і прояснити їх взаємодію з господарями, а також шляхи зараження, щоб запобігти спалаху захворювань у людей.

Дослідники назвали один з виявлених ними родів бактерій "покемони" (Pokemonas). Назва роду "покемони" - це гра слів, заснована на франшизі відеоігор «Покемони», яка в цьому році відзначає своє 25-річчя і з якою має бути знайоме більшість школярів, студентів та їх батьків. Назва натякає на внутрішньоклітинний спосіб життя бактерій кулястої амеби Thecofilosea, тому що в іграх серії Pokémon маленьких істот ловлять в кулі, як і Pokemonas в Thecofilosea.