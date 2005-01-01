Єрмак анонсував очну зустріч політичних радників «нормандської четвірки»

Дати зустрічі глава Офісу президента не назвав.

Чергові переговори між політичними радниками "нормандської четвірки" щодо досягнення домовленості про продовження режиму припинення вогню на Донбасі заплановані на травень. Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, передає Інтерфакс-Україна.

- Зустріч політичних радників "нормандської четвірки" пройде протягом поточного місяця. Поки немає точної дати. Можливо, це буде навіть не одна зустріч. Цілком можливо, що на цей раз зустріч буде очною, а не в режимі відеоконференції. Це позиція всіх учасників нормандського формату, - розповів Єрмак.

Попередня зустріч політичних радників "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) відбулася 19 квітня в режимі відеоконференції. За її підсумками сторони підтвердили прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі, узгодженого 22 липня 2020 року. Політичні радники доручили опрацювати в робочій підгрупі з безпеки ТКГ рішення, які б могли вдосконалити механізм контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

На зустрічі ТКГ 28 квітня робоча підгрупа з безпеки не змогла домовитися про "пасхальне перемир'я" на Донбасі через різні позиції з тексту заяви про припинення вогню.