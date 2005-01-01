3 травня-Всесвітній День Сонця

3 травня, відзначають Міжнародний день Сонця. Свято на честь найближчої до нас зірки було засновано в 1994 році, а його головною метою стало привернення уваги громадськості, політичних діячів і глав держав до можливості активного використання енергії Сонця — природного джерела.

Чи можливо тут, на Землі, скопіювати процеси, що відбуваються на сонці? Вчені відповідають ствердно на питання, і для вирішення цього завдання на півдні Франції зусиллями 35 країн, включаючи Росію, будується міжнародний експериментальний термоядерний реактор ITER. Унікальний в історії людства проект націлений на створення принципово нового джерела енергії — керованого термоядерного синтезу (УТС); термоядерний синтез відбувається в ядрі Сонця, де водень зливається з гелієм, в результаті чого вивільняється колосальна кількість енергії. Реакція керованого термоядерного синтезу значима тим, що при ній виділяється набагато більше енергії, ніж споживається. Робота в області УТС ведеться вже більше 60 років, проте досягти бажаного результату поки не вдається. Очікується, що споруджуваний реактор типу токамак тороїдальної форми зможе вмістити до 840 кубометрів розпеченого водню або плазми і виробляти не менше 500 мегават електроенергії при споживанні 50 мегават.

Примітно, що перші практичні кроки в напрямку керованого термоядерного синтезу почалися саме в нашій країні, ще за радянських часів. У 1949 році сержант Радянської Армії і талановитий фізик-самоучка О.А. Лаврентьєв написав листа в ЦК ВКП(б). У записці він вперше запропонував ідею реалізації термоядерного синтезу за допомогою утримання плазми електростатичним полем. Далі роботи в цьому напрямку були продовжені видатними вітчизняними вченими і. є. Таммом і А.Д. Сахаровим. Ключові кроки в галузі термоядерної енергетики були зроблені на початку 1950-х рр. в Інституті атомної енергії (нині — НДЦ "Курчатовський інститут").

Термоядерна енергетика залишається заповітною мрією людства. Роботи в цій галузі сьогодні ведуть не тільки найпотужніші державні корпорації різних країн світу, а й приватні компанії.

Термоядерні процеси — це основа всієї енергетики на Землі.

"Ми вже давно отримали термоядерну енергетику і давно нею користуємося. Всі види енергії, які люди використовують: вітер, річки, навіть ті ж вуглеводні-всі вони мають основою термояд. Якби не горіла в надрах Сонця термоядерна реакція синтезу, у нас би нічого цього не було. Так що основа всієї енергетики на Землі — це термояд. <...> Перше, що треба зробити для оволодіння новим енергоресурсом, - зрозуміти, чи можна взагалі ту чи іншу енерготехнологію реалізувати з фізичної точки зору, чи не суперечить ця технологія законам фізики. А друге-це має бути вигідно з економічної точки зору. Так ось, за оцінками ряду вчених і експертів, коли нафта стане коштувати більше $500 за барель, ось тоді, швидше за все, і настане час термояда. Тому що тоді він стане вигідний".

Чи вдасться людству коли-небудь запалити власне Сонце? Дізнаємося з часом.