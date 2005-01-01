ЄС бачить в Україні партнера в зеленій енергетиці

Сьогодні Європа бачить в Україні партнера і великого постачальника зеленої енергії і водню. Про це заявив народний депутат Сергій Магера.

"Все дуже чітко і конкретно. Ми ж тупцюємо на місці, занурюючи зелену енергетику в боргову кризу. Якщо Кабмін думає, що Євросоюз буде вічно чекати поки ми самі зрозуміємо свої перспективи, то це не так. Знайдуться інші країни, які з радістю займуть місце України в зеленій співпраці з ЄС", - сказав він.

Нардеп нагадав, що в липні Єврокомісія опублікує закон про порядок введення і дії нового вуглецевого мита на імпортну продукцію Carbon Border Adjustment Mechanism або СВАМ.

Українські експерти підрахували, що нововведення ЄС завдасть великої шкоди українській економіці. І проблема в тому, що через неповороткість влади і слабкі можливості держбюджету ми не встигаємо за європейськими темпами декарбонізації, вважає він.

"Звинувачувати Євросоюз в посиленні екологічної політики і введенні СВАМ, звичайно, можна, але це контрпродуктивно. Важливо розуміти, що в умовах карантинної кризи важко всім. ЄС захищає свій внутрішній ринок і робочі місця в промисловості, як може. Замість звинувачень варто знайти компроміс, адже Європейський Союз і Україна вважають один одного стратегічними партнерами. Значить необхідно домовлятися, тим більше, що ми чітко позначили курс на вступ в єдину європейську сім'ю. Перш за все, мова йде про точки дотику взаємних інтересів", - зазначив нардеп.

Міністр-радник з енергетики Єврокомісії Торстон Воллерт нещодавно заявив, що досягнення цілей Євросоюзу кліматичної нейтральності залежить від розвитку зеленої і водневої енергетики. ЄС планує розмістити на своїй території електролізери сумарною потужністю 40 ГВт, а ще 10 ГВт розмістити в Україні.

"Це та сама точка дотику інтересів, навколо якої українській стороні необхідно вибудовувати співпрацю і шукати компроміси в питаннях, подібних СВАМ. Наші завдання-синхронізувати українську політику декарбонізації з аналогічною політикою ЄС, отримати послаблення по СВАМ і навчитися заробляти на зелених галузях економіки", - упевнений с.Магера.

За його словами, серйозною перешкодою до вирішення зазначених завдань може стати неефективна робота української влади. "Уряд обіцяв затвердити водневу стратегію в січні цього року, але вже закінчується квітень, а ми лише підготували перший драфт її проекту. Нацплан України зі зниження викидів, схоже, писали фантасти. У ньому ми взяли на себе зобов'язань більше, ніж ЄС", - констатував він.