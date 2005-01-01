Новий продукт харчування: у магазинах і ресторанах Євросоюзу схвалили продаж черв'яків

На полицях супермаркетів по всій Європі скоро може з'явитися новий продукт, а в європейських ресторанах-нові страви.

4 травня, 27 країн Євросоюзу (ЄС) схвалили пропозицію про випуск личинок жука Tenebrio molitor на ринок в якості "нового продукту харчування". Інші назви цієї комахи-великий борошняний хрущак, борошняний жук, мучник, його личинки також відомі Жовті борошняні черв'яки.

Цей крок був зроблений після того, як в 2021 році Агентство ЄС з безпеки харчових продуктів (EFSA) опублікувало науковий висновок, в якому говорилося, що ці черв'яки безпечні для вживання в їжу. При цьому EFSA попереджає, що у людей з алергією на ракоподібних і пилових кліщів можуть виникнути алергічні реакції і на личинок.

Раніше продаж сушеного жовтого мучного хробака для вживання в їжу схвалив Європейський комітет з рослин, тварин, продовольства і корму (PAFF Committee). До складу цієї організації входять представники всіх країн-учасниць ЄС.

Як зазначають офіційні особи ЄС, розведення личинок в якості харчових продуктів може мати екологічні переваги. Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (FAO) називає комах "здоровим і дуже поживним джерелом їжі з високим вмістом жиру, білка, вітамінів, клітковини і мінералів". А як наголошується в проведених раніше дослідженнях, Жовті борошняні черв'яки є багатою білком закускою або інгредієнтом для приготування інших страв.

Раніше вчені повідомили, що вживання в їжу комах за корисними властивостями можна порівняти з рибою. Про це заявила експерт Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Джулія Муїр. Вона пообіцяла, що скоро всі побачать більше продуктів, в яких, можливо, будуть присутні інгредієнти з комах.