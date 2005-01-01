Сакральная живопись Украины

Мир украинских икон чрезвычайно велик и многообразен. Представление о них выходит далеко за рамки коллекционирования и вложения средств. Старинные написанные образы святых стали предметом сакральным, культовым, если пожелаете – священным, в этом отношении не имеющим цены. Но все же в материальном мире они продаются и покупаются, ведь существуют дольно понятные и «земные» критерии оценивания. На сайте можно произвести оценку иконы бесплатно. Другой путь более сложный: попробовать самостоятельно разобраться в ценности православной святыни, узнать больше о культовом предмете.

Творцы запредельного

В наше время произведения, обладающие культурно-исторической и художественной ценностью, попадают на рынок крайне редко, а потому значимость каждого из них многократно возрастает. Касается это и коллекционеров, и специалистов, занятых изучением украинской сакральной живописи. Иконопись Украины чрезвычайно самобытная, равно как и наши авангардные творения, хорошо известные в мире. Другое дело, что об украинской иконе мало знают в Европе, США, что может исправить только время.

Сакральное искусство нашей страны демонстрирует удивительную способность мастеров создавать нечто совершенно уникальное, соединяя местные традиции с тем, что было ценно в прогрессивном искусстве других стран. В украинской иконописи можно уловить византийские, западноевропейские, балканские, московские влияния, но в ней много и народных черт, которые делают образы по-особому «теплыми» и родными.

Украинское барокко в этих произведениях искусства характеризуется чрезвычайной динамичностью, красочностью, эмоциональностью, наполненностью живыми образами. Прекрасными примерами икон в этом стиле можно назвать:

великомученицы Варвары;

святого Георгия;

Господь-Вседержитель;

святого Николая;

Девы Марии с младенцем Иисусом;

святых Киево-Печерской, Почаевской лавры и т. д.

На шедеврах восемнадцатого века может быть изображен подробный пейзажный фон, порой как будто списанный с картин голландских живописцев, которые в ту пору были не признанными классиками, а живописцами прошлого века. Что интересно, живопись Голландии знакома украинцам не по картинам, а по гравюрам, собранным в Лаврской иконописной мастерской, на которой стоит немного остановиться.

Из века в век

История формирования иконописной коллекции Украины будет так или иначе связана с Киево-Печерской лаврой. Именно здесь в 1926 году (в период жестокого и немилосердного атеизма) создан музей, целью которого было сохранение архитектурного комплекса древнейшего в столице православного монастыря и его ценностей. Собранные в единую коллекцию экспонаты сегодня позволяют проследить пути развития украинской иконописи от поствизантийского периода до эпохи барокко и увидеть, какие изменения происходили в ней в последующие годы. Сегодня музей насчитывает более 3000 икон, выполненных в различных стилях, с применением разных техник, которые изумительно отражают культурно-исторические, географические условия национального своеобразия украинской школы, истоки которых стоит искать в Византии и культуре Киевской Руси.

Резное дерево с элементами из серебра, золота, чернение, позолота, бронзовые оклады, киоты – все это принадлежит украинским иконописным школам. Определить авторство или время изготовления антикварного и сакрального предмета чрезвычайно сложно. В редких случаях можно найти точное указание года изготовления или мастерской. Много изделий не были подписаны или с годами утратили все «опознавательные» знаки. К тому же в наше время существует такое огромное количество подделок в этой отрасли, что без специалиста здесь невозможно обойтись.

На что же обратить внимание при самостоятельном оценивании иконы? Есть несколько важных деталей:

Способ нанесения образов. Если икона написана по дереву, к примеру, она будет более ценна, чем та, которая отпечатана. Любой процесс, связанный с массовым изготовлением таких товаров, приводит к их удешевлению. Сюжет. Нерелигиозному человеку будет весьма сложно определить, кто изображен на иконе. Если это мученики, причисленные Церковью к лику святых недавно, то говорить о ценности сакрального предмета нет смысла. Тип доски. Если перед вами деревянная икона, посмотрите, каким способом на обороте обработана древесина. Рубленые доски, используемые до семнадцатого века, вполне можно отличить от более современных и гладких по характерным зарубам. Материал. Внимательно посмотрите и попробуйте определить, с каким металлом связана ваша икона. Возможно, это серебро или золотые пластины, стальные или другие сплавы. От них тоже будет зависеть цена товара. Надписи. Если на обороте сохранились надписи иконописной школы – это прекрасно. Они лучше других подскажут, к какой мастерской и периоду относится этот шедевр искусства.

Это далеко не полный список критериев при оценивании сакральных предметов, и не последний из них – сохранность. Вот почему чрезвычайно важно правильно хранить иконы.