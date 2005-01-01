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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Сакральная живопись Украины
Мир украинских икон чрезвычайно велик и многообразен. Представление о них выходит далеко за рамки коллекционирования и вложения средств. Старинные написанные образы святых стали предметом сакральным, культовым, если пожелаете – священным, в этом отношении не имеющим цены. Но все же в материальном мире они продаются и покупаются, ведь существуют дольно понятные и «земные» критерии оценивания. На сайте можно произвести оценку иконы бесплатно. Другой путь более сложный: попробовать самостоятельно разобраться в ценности православной святыни, узнать больше о культовом предмете.
Творцы запредельного
В наше время произведения, обладающие культурно-исторической и художественной ценностью, попадают на рынок крайне редко, а потому значимость каждого из них многократно возрастает. Касается это и коллекционеров, и специалистов, занятых изучением украинской сакральной живописи. Иконопись Украины чрезвычайно самобытная, равно как и наши авангардные творения, хорошо известные в мире. Другое дело, что об украинской иконе мало знают в Европе, США, что может исправить только время.
Сакральное искусство нашей страны демонстрирует удивительную способность мастеров создавать нечто совершенно уникальное, соединяя местные традиции с тем, что было ценно в прогрессивном искусстве других стран. В украинской иконописи можно уловить византийские, западноевропейские, балканские, московские влияния, но в ней много и народных черт, которые делают образы по-особому «теплыми» и родными.
Украинское барокко в этих произведениях искусства характеризуется чрезвычайной динамичностью, красочностью, эмоциональностью, наполненностью живыми образами. Прекрасными примерами икон в этом стиле можно назвать:
На шедеврах восемнадцатого века может быть изображен подробный пейзажный фон, порой как будто списанный с картин голландских живописцев, которые в ту пору были не признанными классиками, а живописцами прошлого века. Что интересно, живопись Голландии знакома украинцам не по картинам, а по гравюрам, собранным в Лаврской иконописной мастерской, на которой стоит немного остановиться.
Из века в век
История формирования иконописной коллекции Украины будет так или иначе связана с Киево-Печерской лаврой. Именно здесь в 1926 году (в период жестокого и немилосердного атеизма) создан музей, целью которого было сохранение архитектурного комплекса древнейшего в столице православного монастыря и его ценностей. Собранные в единую коллекцию экспонаты сегодня позволяют проследить пути развития украинской иконописи от поствизантийского периода до эпохи барокко и увидеть, какие изменения происходили в ней в последующие годы. Сегодня музей насчитывает более 3000 икон, выполненных в различных стилях, с применением разных техник, которые изумительно отражают культурно-исторические, географические условия национального своеобразия украинской школы, истоки которых стоит искать в Византии и культуре Киевской Руси.
Резное дерево с элементами из серебра, золота, чернение, позолота, бронзовые оклады, киоты – все это принадлежит украинским иконописным школам. Определить авторство или время изготовления антикварного и сакрального предмета чрезвычайно сложно. В редких случаях можно найти точное указание года изготовления или мастерской. Много изделий не были подписаны или с годами утратили все «опознавательные» знаки. К тому же в наше время существует такое огромное количество подделок в этой отрасли, что без специалиста здесь невозможно обойтись.
На что же обратить внимание при самостоятельном оценивании иконы? Есть несколько важных деталей:
Это далеко не полный список критериев при оценивании сакральных предметов, и не последний из них – сохранность. Вот почему чрезвычайно важно правильно хранить иконы.
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