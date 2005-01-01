Пік інфляційного сплеску припаде на липень – вересень-НБУ

Інфляція в 2021 році складе 8%, а пік інфляційного сплеску припаде на липень-вересень 2021 року. Як передає Укрінформ, про це йдеться в щоквартальному Інфляційному звіті за квітень 2021 року, повідомляє прес-служба НБУ.

"За прогнозами Національного банку, пік інфляційного сплеску припаде на III квартал 2021 року насамперед через низьку минулорічну базу порівняння. Проте вже восени інфляція почне знижуватися і за підсумками 2021 року складе 8%. Цьому сприятимуть надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту від низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком", - йдеться в повідомленні.

На початку 2021 року стрімке прискорення інфляції зумовили подорожчання продовольчих товарів і палива у світі, а також високий споживчий попит в Україні.

У Нацбанку прогнозують, що інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в.п. в першому півріччі 2022 року і закріпиться у мети 5% в наступні роки.

За підсумками 2021 року економіка зросте на 3,8%. Головним двигуном і надалі залишатиметься споживчий попит. Поступове відновлення інвестиційної діяльності в міру пожвавлення світової економіки і приборкання пандемії також сприятиме економічному зростанню. У 2022-2023 роках зростання ВВП буде близьким до 4%. Поточний макропрогноз базується на припущенні про ослаблення карантину "червоних зон" вже з травня і збереження формату адаптивного карантину в першому півріччі цього року. При такому сценарії негативний внесок карантину в першій половині 2021 року в річний ВВП, за оцінками Національного банку, складе 0,5-0,6 в. п.

Раніше в Нацбанку прогнозували рівень інфляції на кінець 2021 року на рівні 7%.