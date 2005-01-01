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Старые и новые ритуальные услуги в Киеве
Забота о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — всё это скорее утешение живым, чем помощь мёртвым.
Уход из жизни родных и близких — тяжёлое, но неизбежное событие. Отправить усопшего в последний путь, как правило, выпадает ближайшим родственникам. В этой сложной ситуации на помощь приходят специализированные организации, предлагающие ритуальные услуги: похороны и сопутствующие обряды. Например похоронный дом "Память", владельцем которого является Вадим Евгеньевич Малиновский. Детальнее про виды ритуальных услуг можно прочитать на этом сайте.
Правовой аспект ритуальных услуг в Киеве
Все службы данной сферы, как частные, так и государственные, в своей деятельности руководствуются:
В документах определены правовые и этические стандарты, обеспечивающие безопасность людей и окружающей среды, уважение и психологический комфорт клиентов. В общем смысле термин объединяет любую деятельность, которую проводят похоронные бюро, морги, крематории, мастерские памятников для процесса погребения человека.
Где нет ритуала — там нет культуры… там нет искусства… там нет Бога.
Основные ритуальные услуги
Акт погребения задействует родных, врачей, сотрудников полиции, ЗАГСа, множество других людей. В стандартном перечне, как правило, присутствуют следующие услуги.
Не разрушайте старых традиций, пока не созданы новые.
(Джордж Бернард Шоу)
Дополнительные услуги ритуального сервиса
Помимо необходимых услуг, перечень может быть дополнен по желанию клиента рядом других мероприятий и процедур. Выезд похоронного агента к заказчику, как правило, бесплатный.
Надежда живёт даже возле могил.
В число новых и дорогих услуг входит криомация (разрушение холодом) и ресомация (растворение), посмертная пластическая операция, похороны домашних животных.
Разумеется, форма погребения зависит от многих факторов: в первую очередь от предпочтений и финансовых возможностей. Выбирайте надёжный сервис по ритуальным услугам в Киеве, чтобы избежать дополнительных волнений в это нелёгкое для семьи время.
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