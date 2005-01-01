Старые и новые ритуальные услуги в Киеве

Забота о погребении, устройство гробницы, пышность похорон — всё это скорее утешение живым, чем помощь мёртвым.

(Аврелий Августин)

Уход из жизни родных и близких — тяжёлое, но неизбежное событие. Отправить усопшего в последний путь, как правило, выпадает ближайшим родственникам. В этой сложной ситуации на помощь приходят специализированные организации, предлагающие ритуальные услуги: похороны и сопутствующие обряды. Например похоронный дом "Память", владельцем которого является Вадим Евгеньевич Малиновский. Детальнее про виды ритуальных услуг можно прочитать на этом сайте.

Правовой аспект ритуальных услуг в Киеве

Все службы данной сферы, как частные, так и государственные, в своей деятельности руководствуются:

Законом Украины «О погребении и похоронном деле» от 2004 года;

Конституцией Украины;

Положением о ритуальной службе;

нормативно-правовыми актами;

Кодексом профессиональной этики, созданным Министерством ЖКХ.

В документах определены правовые и этические стандарты, обеспечивающие безопасность людей и окружающей среды, уважение и психологический комфорт клиентов. В общем смысле термин объединяет любую деятельность, которую проводят похоронные бюро, морги, крематории, мастерские памятников для процесса погребения человека.

Где нет ритуала — там нет культуры… там нет искусства… там нет Бога.

(Игорь Зиновьевич Павлюк)

Основные ритуальные услуги

Акт погребения задействует родных, врачей, сотрудников полиции, ЗАГСа, множество других людей. В стандартном перечне, как правило, присутствуют следующие услуги.

Организация похорон. Сюда входит выбор или изготовление гроба, венков, временного или постоянного памятника; обеспечение погребального набора (саван, крест, венок) и атрибутов ритуала; присутствие траурной бригады, рытьё могилы, оформление насыпи и установка таблички.

Кремация. Около 90% умерших в Киеве кремируют. Важную роль играет меньшая стоимость и переполненность кладбищ столицы. В комплекс ритуальных услуг входит перевозка тела по городу, обеспечение аксессуарами, разгрузка, траурный зал, музыкальное оформление и выдача урны с прахом. Поминальная трапеза. Транспортировка тела в морг и на кладбище на катафалке, включая погрузочно-разгрузочные работы. Отпевание и панихида согласно пожеланиям родных или завещания.

Не разрушайте старых традиций, пока не созданы новые.

(Джордж Бернард Шоу)

Дополнительные услуги ритуального сервиса

Помимо необходимых услуг, перечень может быть дополнен по желанию клиента рядом других мероприятий и процедур. Выезд похоронного агента к заказчику, как правило, бесплатный.

Юридические услуги. Получение документов. Вип-похороны. Хранение вещей и оплата санитарного персонала. Автобус-катафалк. Перезахоронение, эксгумация. Бальзамирование. Запайка цинкового гроба. Грим и парикмахерские услуги. Проведение прощания. Изготовление предметов погребения. Перевозка праха или останков за пределы Киева. Уход за могилой: прополка травы, чистка памятника. Дополнительные обрядовые действия: омовение, облачение, отпевание в церкви. Дизайн и монтаж памятника, разработка эскиза надгробия. Оформление колумбария в случае кремации. Изготовление портрета. Оркестр и музыкальное оформление прощания. Дезинфекция и клининговые услуги.

Надежда живёт даже возле могил.

(Иоганн Вольфганг Гёте)

В число новых и дорогих услуг входит криомация (разрушение холодом) и ресомация (растворение), посмертная пластическая операция, похороны домашних животных.

Разумеется, форма погребения зависит от многих факторов: в первую очередь от предпочтений и финансовых возможностей. Выбирайте надёжный сервис по ритуальным услугам в Киеве, чтобы избежать дополнительных волнений в это нелёгкое для семьи время.