Як налагодити здоровий сон і прокидатися в чудовому настрої?

Давно вже не секрет, що при якісному сні засвоєння інформації відбувається ефективніше, ніж при недосипі. І є певні значення тривалості нічного відпочинку і умови в режимі дня, що допомагають зберегти хороше здоров'я.

В середньому для якісного сну дорослій людині потрібно, за рекомендацією ВООЗ, 6-8 годин, дітям з 6 до 13 років - від 7 до 12 годин, в підлітковий період на сон потрібно не менше 8-9 годин.

Хочете зробити так, щоб сон ваш був міцним? Досить взяти на озброєння прості правила, які під силу кожному.

Дотримуйтесь графік сну

Тільки на перший погляд звучить як фантастика. Але це дозволить налагодити біоритми і станеться синхронізація роботи організму. Для того щоб звичка лягати і прокидатися в один і той же час прижилася, буде потрібно не менше місяця. Щоб стежити за прогресом, можна, наприклад, зробити календар-роздруківку і відзначати ті дні, коли вдалося все зробити вчасно.

Знайдіть зручне положення під час сну

Медики радять спати в позі на спині. Це дозволяє м'язам розслабитися, а кров може вільно надходити в мозок. Підкладена під ноги подушка або згорнутий валик допоможе максимально розвантажити і розслабити поперекові і шийні відділи хребта. А от спати в позі на животі не рекомендується, так як відбувається тиск всієї ваги тіла на грудну клітку і дихання стає утрудненим.

Важливо! Подушка в ідеалі повинна бути ортопедичною, висотою від 10 до 14 сантиметрів, по ширині збігатися з шириною плечей.

Забезпечте оптимальне освітлення

При занадто яскравому штучному світлі відбувається порушення вироблення гормону, що відповідає за регуляцію сну і неспання - меланіну. Приблизно за годину до сну необхідно припинити використовувати гаджети і зменшити в квартирі кількість джерел освітлення до каганця. Його світло повинне бути м'яким, обволікаючим, заспокійливим, що не ріже очі.

Перегляньте свій раціон

Наїдатися перед сном - не найкраща ідея! Повечеряти варто не пізніше, ніж за чотири, максимум три, години до передбачуваного сну. Їжа повинна бути нежирною і негострою, щоб їжа встигла перетравитися і організм міг повноцінно відпочити.

Боїтеся, що почуття голоду не дасть заснути? Випийте склянку кефіру або смузі на основі банана або вишні.

Більше свіжого повітря впустіть у ваше життя

Провітрюйте щодня квартиру, в тому числі і спальню. Оптимальною температурою для міцного і здорового сну вважається 18-22 ° С, при вологості 50-60%. Боїтеся замерзнути при такій температурі? Тепла ковдра допоможе і зробить ваш сон комфортним! Також не зайвим буде коротка - до 30 хвилин - вечірня прогулянка в найближчому парку чи сквері, це подарує емоційний і фізичний спокій перед сном.

І як приємний бонус: придумайте свій особистий ритуал підготовки до сну! Прийміть теплу ванну, послухайте приємну розслаблюючу музику, почитайте книгу, помедитуйте... Або це може бути якась інша дія, яке допоможе вам налаштуватися на сон.

При дотриманні цих рекомендацій ви легко налагодите свій режим і будете прокидатися відпочившими і повнимими сил.