Важливий пристрій для електронника

Незамінним основним інструментом для електронника є термофен. Він ідеально підійде для ремонту невеликих електронних гаджетів і демонтажу радіокомпонентів з друкованих плат. Якщо ви шукайте якісний та довговічний пристрій з металевим корпусом для безконтактної пайки і ремонту гаджетів, то звертайте увагу на паяльні станції з термоповітряним феном, що стане справжньою знахідкою для майстра!

Вибір і асортимент таких спеціалізованих фенів для обдування екранів мобільних телефонів величезний, але для того щоб швидко зорієнтуватися, варто розібратися які існують виробники подібного обладнання. До них, зокрема, відносяться:

BAKU,

KADA,

YA XUN.

Термофен, що є на https://electronoff.ua/termovozdushnye-payalnye-stancii, майже завжди є частиною паяльної станції. Паяльна станція з термофеном знайде широке застосування в ремонті і конструюванні радіотехнічних приладів і пристосувань, де потрібна висока точність нагріву припою. У ній компресорна установка, здатна переробляти до 120 літрів в хвилину, перенесена з стаціонарної бази в рукоятку, що дозволяє зменшити шум при роботі нагнітача повітря.

Складається паяльна станція, яка має термоповітряний фен, зі стаціонарної бази потужністю 650-700 ват, в яку встановлено зліва термоповітряний фен, а праворуч - паяльник потужністю 50-70 ват. Кожен пристрій має власний регулятор нагріву з 6 позиціями. Так, термоповітряний фен можна встановити на позиціях температури 100, 180, 250, 300, 400 і 450 C в залежності від матеріалу припою. А паяльник з керамічним жалом в межах від 200 і до 450 градусів.

Всі показники виводяться на ЖК-дисплей, фен комплектується спеціальними металевими насадками і підвісним кріпленням, а паяльник має термостійку підставку, губку для збору надлишків припою і ємність під каніфоль.

Компресор в рукоятці фена здатний пропускати до 120 літрів повітря на хвилину. Працювати з даної паяльною станцією можна при дотриманні відсотка вологості повітря в приміщенні в межах 40-60% і температури 18-24 C.

Якщо потрібно швидко і якісно провести ремонт дрібної радіотехніки з відмінною регулюванням температури на жалі паяльника або термоповітряним феном, то паяльна станція з термофеном – саме те, що вам потрібно! Можна купити паяльний фен в інтернет-магазині https://electronoff.ua/ з доставкою на задану адресу по всій Україні, у будь-який її куточок. Товар сертифікований та з піврічною гарантією якості.