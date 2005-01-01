Яка хвороба змінює сприйняття світу і самого себе?

Покажіть мені психічно здорову людину, і я вам її вилікую. Карл Юнг

На що тільки не здатна психіка людини, щоб захистити її душевний стан!

Видів захисних механізмів безліч, про кожного з них можна прочитати в будь-якому психологічному довіднику. Але ми докладно розглянемо два явища, які найчастіше виявляються разом. Дереалізація (ДР) і деперсоналізація (ДП) - механізм, який захищає психіку від травмуючих спогадів, надмірної тривоги і емоційного стресу. Це схоже на якийсь щит, який оберігає від зовнішніх негативних впливів для збереження «залишків» психіки.

Симптоми ДР: Почуття відчуженості, чужості навколишнього світу, стану немов «уві сні». Люди, предмети сприймаються як «крізь каламутне скло», «в серпанку», «ніби в комп'ютерній грі». Складно зосередитися на якому-небудь предметі, зрозуміти його відстань, обсяг, розрізнити контури і який він на дотик. Звуки сприймаються або занадто тихими, або занадто гучними, не такими, як насправді. Втрата відчуття часу, неможливо точно сказати, скільки часу пройшло від будь-якого моменту (або навіть від початку захворювання). Часті виникнення дежавю (вже бачене) або жамевю (ніколи не бачене). Відсутність емоцій, прагнень, немає мотивації почати робити щось нове, втрачається сенс всього. Зниження пам'яті, уваги, апетиту, лібідо.

Симптоми ДП: Відсутність поняття «хто я?». Свій власний голос стає чужим. Відчуття свого тіла порожньою оболонкою. Звичні речі людина робить, як «робот». Думки сплутані, туманні. Самосвідомість нестійка, невизначена. Потрібно пам'ятати, що ДР І ДП не є психотичним порушенням, тобто людина не є божевільною, вона не підміняє свою реальність, а бачить її іншою.

Цей розлад носить скоріше невротичний характер. Головний фактор того, що цей стан не є небезпечним для життя - це те, що людина віддає собі звіт в тому, що з ним щось не так. Дереалізація-деперсоналізація за своєю суттю не є самостійним захворюванням, а частіше є синдромом іншої хвороби.

Що впливає на виникнення ДР і ДП:

Затяжна депресія. Нервовий зрив. Психічні травми. Травми голови і шиї. Гормональні порушення. Прийом алкогольних і наркотичних речовин. Також ДР і ДП може бути одним із симптомів шизофренії, біполярного розладу.

Психологи і психіатри порівнюють такий стан з прийомом опіатів, які викликають п'янку дію, сплутаність думок, нездатність концентруватися. Стан ДР і ДП може тривати від декількох хвилин до декількох років. Багато людей роками живуть в цьому стані і навіть не підозрюють, що з ними не все в порядку. Однак навіть якщо ви нечасто, але відчували подібний стан, це привід задуматися над своїми внутрішніми переживаннями і, якщо самостійно вирішити проблему не виходить, звернутися до фахівця.

Лікуванням даних синдромів займається психіатр, але також потрібно відвідати невролога і ендокринолога. Після отримання призначень потрібно приступати до лікування, строго дотримуючи всі рекомендації!

З якими небезпеками можна зіткнутися, якщо не лікуватися: Виникнення панічних атак. Надмірна помисливість і іпохондрія. Порушення сну. Нав'язливі думки про серйозне психічне захворювання. Страх раптової смерті. Підвищена тривожність, фобії. Заподіяння собі фізичних каліцтв (таке відбувається, якщо людина хоче хоч якось відчувати своє тіло). Погіршення соціального життя (самітництво, відстороненість від того, що відбувається навколо, небажання спілкуватися з людьми).

Діагноз ДР і ДП ставиться після проведення ряду обстежень: консультація психіатра, невролога, ендокринолога, МРТ головного мозку, ЕКГ, УЗД щитовидної залози і органів малого тазу, біохімічний аналіз сечі і крові.

Психіатр проводить збір анамнезу, проводить спостереження за пацієнтом, просить пройти психологічні тести. Пройти всі етапи можна без перебування в стаціонарі, за винятком важких випадків, коли спостереження медперсоналу необхідно. Лікування для кожного підбирається індивідуально, тому прикладів бути не може.

Кілька порад для тих, хто опинився під впливом ДР і ДП:

Фізична активність. Походи в спортзал, домашні тренування, просто ходьба допоможуть вам «заземлитися», відчути свої м'язи, тим самим підвищується чутливість свого тіла.

Повноцінне харчування. Недолік корисних елементів, одержуваних нами з їжі, лише погіршить стан. Відмова від алкоголю та інших речовин, що змінюють свідомість.

Медитації допоможуть заспокоїтися і побути наодинці зі своїм внутрішнім «я».

Сеанси масажу. Масаж допоможе зняти затиски в м'язах.

Контрастний душ або душ Шарко допоможе налагодити кровообіг, відтік лімфи і зняти набряклість (застосовувати, якщо немає протипоказань).

Спілкування з людьми. Спілкування з близькими людьми допоможе не замикатися в собі і зможе підняти настрій.

Життя є, просто в ньому можна трохи загубитися, і це нормально. Не варто стримувати себе, ховати свої емоції і бажання, не потрібно боятися бути слабким. Неможливо постійно бути «кам'яною стіною», про яку будь-який зламає лоб. Адже якщо постаратися, то і з каменю можна вичавити сльозу.