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Посилення захисту найманих працівників від звільнення і дискримінації

Кабмін схвалив відповідний законопроект.

Під час засідання Кабміну 17 березня уряд схвалив законопроект щодо посилення захисту прав працівників. Він буде переданий для розгляду депутатам Верховної Ради.

- Проект закону допоможе реалізувати домовленості, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, імплементацію окремих положень актів законодавства ЄС, Міжнародної організації праці з метою посилення захисту прав працівників, - відзначають в уряді.

Зокрема, законопроект пропонує:

  • передбачити можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю (з'явиться можливість укладати колективні трудові договори не тільки між юридичною особою і колективом, але і між ФОПом і його працівниками);
  • встановити термін дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи;
  • будь-які зміни в колективних трудових договорах будуть неможливі без ретельного пояснення і ознайомлення всіх працівників, що є конкретною директивою Європейського Союзу;
  • встановити зобов'язання для роботодавців надавати повідомлення про заплановане масове звільнення профспілкового представника;
  • передбачити недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування;
  • надати право особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.
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