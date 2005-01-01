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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Посилення захисту найманих працівників від звільнення і дискримінації
Кабмін схвалив відповідний законопроект.
Під час засідання Кабміну 17 березня уряд схвалив законопроект щодо посилення захисту прав працівників. Він буде переданий для розгляду депутатам Верховної Ради.
- Проект закону допоможе реалізувати домовленості, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, імплементацію окремих положень актів законодавства ЄС, Міжнародної організації праці з метою посилення захисту прав працівників, - відзначають в уряді.
Зокрема, законопроект пропонує:
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