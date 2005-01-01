Як використовувати свій родовий сценарій для подальшого розвитку?

Людина - плоть від плоті свого Роду. Л. Докучаєва

Родовий сценарій - це програма, сформована на рівні колективного несвідомого як його фрагмент, що утворився з «спресованого» століттями досвіду предків, ціннісно-смислова історія роду. І цей життєвий сценарій кожен може використовувати для свого особистісного розвитку.

Якщо детально розглянути родовий сценарій якої-небудь великої, розгалуженої сім'ї, то він буде схожий на свого роду легенду, в якій реальні події, відносини і вчинки тісно переплітаються з фантазіями і помилковими інтерпретаціями , а також пронизані духом тієї епохи, в яку жило кожне з поколінь. Один за іншим наші численні предки залишали в нас свій слід, крупиці мудрості, гіркоту свого життєвого досвіду, формуючи, таким чином, родовий сценарій.

На думку дослідників, більшість жителів Землі описують свій родовий сценарій як трагічний, повний страждань і несправедливості. Такі дані виявляються як в спеціальних генеалогічних дослідженнях великих груп людей, так і при зборі анамнезу будь-яких практикуючих психотерапевтів. Потрібно розуміти, що трагедії, нещасні випадки, важкі хвороби в родині викликають сильніші емоції, ніж спокійне, сите життя. Відбитки цих емоційно насичених подій, часто вже не прожитих до кінця, зберігаючись як частина колективного несвідомого, здатні значною мірою визначать установки, смислові орієнтири, життєві принципи людини.

Як проявляються родові сценарії в повсякденному житті:

1.Юнакам подобаються дівчата, що нагадують їх матерів Дівчата, вступаючи в стосунки, віддають перевагу юнакам, чимось схожим на їхніх батьків. Даний тип чоловіка бачиться їм особливо привабливим і одночасно передбачуваним. Що ми можемо чути від них: «Він так само багато працює, як мій тато», «Вони і зростом однакові», «Він буває похмурим і розлюченим, як мій батько, але ж мама ніколи не ображалася». Юнакам подобаються дівчата, що нагадують їх матерів, духовна близькість з такою ось «маминою копією» породжує в душі комфортне відчуття психологічної захищеності. До речі, далеко не завжди такий вибір - кращий, скоріше - звичний.

2. Патологічний родової сценарій змушує жінку не тільки вибирати відповідний тип чоловіка, але і несвідомо підштовхувати його до певної поведінки. Дочки алкоголіків знаходять собі молодих людей, схильних до зловживання, і закріплюють в них даний зразок поведінки: «всі чоловіки п'ють; зайва чарка не завадить; мій батя міг і літр за день випити - і нічого, живий ». Куди гірше ситуація, коли дівчина шукає непитущого супутника, але через якийсь час він теж починає пити, переймаючи її родовий сценарій. Дочки алкоголіків знаходять собі молодих людей, схильних до зловживання

3. Численні підсвідомі програми. Повторювані з покоління в покоління, підживлюють сценарними прикладами, вони стають невидимими покажчиками для кожного з нащадків на всі випадки життя. Наприклад: «кожен чоловік зраджує, та не кожна дружина дізнається про це», «не жили заможно - годі й починати», «від трудів праведних НЕ наживеш палат кам'яних», «жебраком народився - жебраком помреш» і багато інших. Вони жорстко блокують прагнення людини до успіху і матеріального благополуччя. На противагу їм, в деяких сім'ях домінують життєстверджуючі програми, здатні підняти людину над буденністю, допомогти її пережити будь-яке потрясіння, стати сильніше, вільніше, авторитетніше.

4. Родові сценарії містять в собі схильність до певних захворювань і душевних станів.

5. Вони впливають на дитячо-батьківські відносини: тип виховання, очікування обох сторін щодо допомоги дитині в процесі становлення його особистісної автономії, на ставлення до батьків в старості.

6. Чи впливають такі сценарії і на професійну сферу - ставлення до праці, вибір професії, готовність йти до мети або визнання безглуздості зусиль. Таким чином, всі складові нашого життя, хочемо ми цього чи ні, знаходяться під впливом родових сценаріїв.

Є три основні варіанти реалізації родового сценарію:

Дотримання сценарію «від і до»: спокійне, передбачене життя з мінімумом «стресів». Мінуси: одноманітність, повторення типових помилок; можливе виродження (якщо сценарій деструктивний). Заперечення сценарію: «я сам по собі», «головне - все не так, як у батьків» (тобто має місце негативна ідентифікація). Мінуси: дефіцит смислів, програм поведінки; часто невдале життя з безліччю поневірянь.

Спроба стати «над сценарієм» і скористатися універсальним досвідом людства. На жаль, таке вдається одиницям, даний варіант могли (і можуть) собі дозволити генії і майбутні Великі Вчителі. Решта стають маріонетками в спритних руках всіляких гуру і лже-наставників, залишаючись «пішаками в чужій грі».

Оптимальний варіант реконструкції родового сценарію з метою поліпшення якості життя: Вивчити історію роду, вибрати в ній ті аспекти, які співзвучні вашому духу і особистісній спрямованості. На основі досягнень предків і життєствердних програм (виживання, самодопомоги у важких ситуаціях, міжпоколінної згуртованості і ін.) Створити міцну основу життя. «Лушпиння» і все деструктивне, застаріле - відмітати безжально! Час від часу оновлювати вже налагоджене життя, вносити в нього нові інтереси, захоплення, соціальні зв'язки.

Оновлений родової сценарій може стати міцним фундаментом не тільки для вас, його автора і першого виконавця, а й послужити багатьом, ще не народженим вашим нащадкам. Задумайтесь: це воістину неоціненний вклад в майбутнє вашого роду. Дерзайте!