Ринок праці-2021: удальонка, проблеми з психічним і фізичним здоров'ям і безробіття

До основних проблем експерти відносять відтік працівників за кордон, зниження зарплат і затримки по їх виплатах.

В офіс - ні ногою!

Дослідження показують, що лише 11-12% працівників по всьому світу хочуть повернутися на роботу в офіс, так що компаніям нічого не залишається, окрім як відповідати на такий запит введенням дистанційної роботи на постійній основі.

В Україні ситуація аналогічна. Як показало опитування The Point, на повноцінну офісну роботу налаштовані лише 12% співробітників. При цьому стільки ж - 12% - вважають за краще виключно дистанційну роботу, а 46% хотіли б міксувати робочі "онлайни" і "офлайн". А психологи навіть говорять про нову фобію - страх, що знову змусять кожен день ходити на роботу.

Незважаючи на те що насправді віддалена робота виявилася зовсім некорисною для здоров'я - як фізичного, так і психічного, експерти вважають, що тенденція переходу на удальонку буде тільки зміцнюватися. І навіть для тих, кого повертають на повноцінну роботу в колектив, звичної офісної роботи вже не буде. Дистанціювання за минулий рік стало звичайною практикою взаємодії не тільки з незнайомими людьми, але і з колегами. Навіть в періоди загасання вірусу в офісах не поспішають організовувати великі корпоративи, наради між відділами, тренінги для всього колективу.

- Не дивлячись на те що сьогодні на віддалену роботу перейшли меншість компаній, з кожним роком їх ставатиме все більше і більше, - упевнений директор консалтингової компанії "Михайлов і Партнери" Віталій Михайлов. - І навіть ті, хто по виробничих причинах не зможе перевести на дистанційну роботу всіх співробітників, почнуть поступово переводити окремі підрозділи, і ринок праці в цілому продовжить еволюціонувати у бік більшої гнучкості і свободи.

У той же час керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян вважає, що тренд ринку праці такий: люди починають цінувати наявність робочого місця, оскільки в таких умовах є людська взаємодія і розвиток.

- У суперечці народжується істина, в обговореннях і нарадах народжуються нові продукти, проекти, компанії, - пояснив експерт свою думку. - Тобто креативні питання, причому в усіх галузях, потребують регулярного контактування фахівців. Офісна атмосфера налаштовує на те, щоб ці контакти траплялися. У той час як домашня робота, на мій погляд, є прийнятною тільки для виконавців, від яких не чекають належної частки креативу.

Коучі в ціні!

З одного боку, віддалена робота дає більше гнучкості в життя, дозволяє не витрачати час і сили на дорогу до офісу, а витратити його на сім'ю, спорт, хобі або щось інше, не менш важливе і корисне. З іншого боку, карантинний рік показав, наскільки людям не вистачає спілкування з колегами, особистої взаємодії з клієнтами і партнерами.

- Поради "використовувати карантинний час з користю" і "приділити увагу сім'ї" вже порядком набридли, - зізнається Ольга, яка з трудом витримала на удальонці кілька місяців. - А що робити тим, у кого немає родини, хто живе один? Я з осені їжджу в офіс в середньому два-три рази на тиждень, і мої колеги дивуються: чого тобі вдома не сидиться? А я в якийсь момент на удальонці просто відчула, що в своїх чотирьох стінах божеволію. Такими темпами мені вже до прийомів у психолога недалеко. А то і у психіатра.

В останні роки ринок послуг психологів, бізнес-тренерів, коучів постійно зростав, але, схоже, пандемія і карантин роблять їх незамінними. Дистанційна робота і ізоляція сприяли появі почуття самотності, надмірного навантаження, хвилювань за фізичний стан і наявність роботи в кризові часи. Тому турбота про здоров'я, в тому числі і психічне, стає одним з основних трендів цього року.

Крім того, люди і раніше періодично хотіли почати нове життя - з нового року, першого числа місяця або просто з понеділка, але за останній рік "нове життя" для багатьох стало нав'язливою ідеєю. Так що фахівці з позитивної психології і коучі з самих різних сфер сьогодні переживають свій розквіт, і, судячи з усього, в 2021-му ця тенденція тільки зміцниться.

Безробіття буде рости

Проблеми, пов'язані з віддаленою роботою, є далеко не єдиними негативними тенденціями. За словами Сергія Сарояна, сюди ще слід додати скорочення офіційно працевлаштованих людей, зростання попиту на роботу за кордоном, зниження рівня заробітних плат, затримки по виплатах як в державних установах, так і серед бізнес-структур.

- Причини такої динаміки колишні: пандемія 2020 року, нинішній локдаун, стагнація бізнес-середовища, відсутність зовнішнього кредитування, що загрожує дефолтом України, низький рівень інвестиційної привабливості країни за рахунок таких показників, як ВВП, залежність від кредитів МВФ. - Незважаючи на те що офіційний рівень безробіття станом на початок 2021-го не перевищує 10%, реальна картина зовсім інша: насправді безробіття в 3-4 рази вище. Засумніватися в даних Держстату дозволяють відсутність реального обліку трудових мігрантів, а також той факт, що далеко не всі в країні стають на облік по безробіттю, оскільки не сподіваються знайти роботу через службу зайнятості.

Тренди нової реальності

Про основні тренди роботи в новій реальності розповіли експерти кадрового порталу, і почали вони з ролі команди, яка стала ще більш цінною в період браку, а то і повної відсутності міжособистісного спілкування. Сьогодні компаніям вже стало не стільки важливо отримати топового співробітника, скільки зібрати команду, здатну порадувати і здивувати загальним результатом.

Ще один важливий тренд - штучний інтелект. У докарантинний період багато хто побоювався роботизації робочих місць, турбуючись, що звичні професії замінить штучний інтелект. Однак реальність виявилася іншою, і сьогодні експерти все частіше говорять про роль взаємодії штучного інтелекту і команд. Саме правильна побудова такої взаємодії допоможе компанії отримати успіх.

І, нарешті, не дивлячись на те що сьогоднішній ринок праці є ринком роботодавців, все це тимчасово, і не виключено, що в найближчому майбутньому свої умови диктуватимуть співробітники, що володіють затребуваними навичками. Перш за все це здатність до навчання, можливості швидко змінити кваліфікацію або отримати додаткову.

Ми вже цілий рік живемо в новій реальності, але вона все ще продовжує змінювати наше повсякденне життя. Експерти вважають, що в цілому 2021 рік на ринку праці буде повторювати 2020 й з посиленням окремих трендів, хоча тут несподіваний вплив може надати масова вакцинація населення.