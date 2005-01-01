Почему стоит переоборудовать авто на газ?

Стоимость бензина А-95 в нашей стране держится стабильно на достаточно высоком уровне на крупных сетевых АЗС, где можно заправлять автомобиль, не опасаясь низкого качества топлива. Газ на сегодняшний день на тех же АЗС, которым можно доверять, стоит на 50% дешевле. Это значит, что переход на газ после того, как окупится установка газобаллонного оборудования, обеспечит владельцам авто двойную выгоду (расход топлива при работе двигателя на газовой смеси увеличится всего на 10%, а эксплуатация машины станет вдвое дешевле). И это не единственное преимущество переоборудования автомобиля на газ.

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Преимущества газа для авто

В настоящее время владельцы автомобилей активно переоборудуют на газ автомобили разных марок и моделей. Особенно активно идет установка газобаллонного оборудования на коммерческие машины, ежедневно наматывающие по городу и не только не один десяток километров. Для них экономия на топливе будет более чем ощутима. К преимуществам работы автомобиля на газе относится:

экономия денежных средств на топливе, учитывая разницу в цене в два раза. И даже с учетом регулярной замены фильтров и ТО газобаллонной установки, выгода окажется весьма ощутимой;

короткий срок окупаемости установки ГБО – порядка 1 года при ежедневном пробеге авто 30-40 км;

сохранение возможности работы двигателя и на газе, и на бензине, самостоятельный выбор топлива для езды в данный момент для получения нужной динамики и максимальной скорости разгона машины;

снижение количества вредных выбросов в атмосферу – газ считается экологически чистым топливом, при его сгорании образуется минимум угара и прочих вредных веществ;

снижение ресурса работы двигателя не более чем на 10%, что не сможет ощутить даже опытный автомобилист.

Переоборудование автомобилей на газ практикуется во всем мире. Взять, к примеру Турцию, где на газе работают машины известных марок Toyota, Volkswagen или Mitsubishi. А местные такси с газобаллонными установками проезжают до 300 тыс. километров без единого ремонта.

Переоборудовать или нет?

Установка ГБО – это достойная альтернатива привычному бензину, вынуждающему нас оставлять кругленькую сумму на АЗС. Эксплуатация авто на газе будет совершенно безопасной, если вы установите ГБО от проверенных производителей в сертифицированном автосервисе и будете регулярно обслуживать его.