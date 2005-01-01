Гнучкі гаджети будуть безперервно підзаряджатися від бездротових мереж

Інженери розробили технологію, яка дозволить гнучкій електроніці підзаряджатися від енергії радіохвиль.

Простір навколо нас пронизаний радіосигналами, від мовлення теле- і радіостанцій до бездротових мереж Wi-Fi. При цьому лише незначна частина енергії радіохвилі поглинається приймачами, для яких вона призначена. Все інше даремно поглинається навколишніми предметами або розсіюється в просторі.

Тим часом енергію радіохвиль можна збирати і використовувати. Принципова схема таких пристроїв давно відома. Антена приймає радіосигнал, і той збуджує в ній струм високої частоти. Випрямляч перетворює цей струм в постійний, від якого може працювати електроніка.

Розроблено графенові датчики, які можуть перевернути "інтернет речей"

Ми не підзаряжаємо таким чином смартфони і ноутбуки, оскільки енергія, яку збирають антеною з радіохвиль, незначна. Але її може вистачити для живлення самих мініатюрних пристроїв на зразок медичних датчиків нового покоління.

"Ми використовуємо енергію, яка вже оточує нас: радіохвилі є скрізь і завжди, - підкреслює глава дослідницької групи Хуаньюй Чен (Huanyu Cheng) з Університету Пенсільванії. - Якщо ми не будемо використовувати цю навколишню енергію, вона буде витрачатися даремно. Ми можемо зібрати цю енергію і перетворити її в [корисну] потужність ".

Однак згадані датчики часто представляють собою тонкі наклейки на тілі. Вони повинні бути гнучкими. А до недавнього часу пристроям для збору енергії радіохвиль важко було надати гнучкість: деформація погіршувала їх роботу.

Чен і його колеги обійшли цю перешкоду. Вони розробили нову антену і випрямляч, яким не страшні вигини, розтягування і скручування. Матеріалом для нового пристрою послужив графен (який не вперше використовується гнучкою електронікою), з'єднаний з найтоншим шаром металу.

Нова технологія може стати основою гнучкої електроніки, підзаряджатися прямо від бездротових мереж.

Наукова стаття з результатами дослідження була опублікована в журналі Materials Today Physics.