Великдень 2021: дата, історія і традиції святкування

Свято Воскресіння Господнього - найдавніше і найважливіше християнське свято в році. Католики у 2021 році зустрінуть Великдень традиційно раніше православних, 4 квітня. А християни східного обряду - 2 травня.

Історія і традиції Великодня

Це свято присвячене спогаду про чудесне воскресіння Ісуса Христа, який був розп'ятий на хресті за гріхи людей, але на третій день воскрес із мертвих і вознісся на небеса.

Оскільки вже друга Пасха пройде в умовах пандемії коронавіруса, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Єпіфаній закликав віруючих по можливості не відвідувати церкву.

- Більшість з вас повинні залишитися в цей день в своїх будинках, і кожен на своєму місці продовжити підносити свою молитву, здійснюючи служіння Богу і людям, незважаючи на тягар зовнішніх обмежень. Залишаючись на свято Воскресіння Господнього вдома та переглядаючи богослужіння онлайн, пам'ятайте, що ваша сім'я - це мала Церква, а ваш будинок - малий храм Божий. Наповніть глибиною, змістом і величчю свята свої будинки, адже любов і благодать Божа поширюються і діють всюди, - написав він у "Фейсбуці".

Опівночі в церквах проходять спеціальні служби, після яких священнослужителі освячують великодні кошики парафіян. Потім люди розходяться по домівках, щоб розговітися після довгого суворого посту і провести день з родиною, відвідати родичів і прийняти гостей.

Традиційним вітанням є фраза "Христос Воскрес!", У відповідь треба обов'язково говорити "Воістину Воскрес". Є ще одна традиція: битися яйцями. У кого від удару воно тріснуло, той програв.

Що приготувати на Великдень

На чолі столу завжди стоять паска, а також крашанки, писанки, вощанка або дряпанки - прикрашені курячі яйця.

На стіл також ставили холодець, домашні ковбаси, пекли поросят і робили рульки. В цілому ж стіл намагаються накривати багато і різноманітно.

З алкоголю за столом небажано вживати щось, крім кагору - червоного солодкого вина. Однак цьому правилу зазвичай не дотримуються. Головне - не напиватися, це вважається неприпустимим в світле свято.

Чого не можна робити на Великдень

Не можна приносити для освячень спиртне.

Заборонено будь-яку працю, але якщо змушує борг, то церква працювати не забороняє.

Не можна займатися домашніми справами - це прийнято робити напередодні.

У цей день прийнято радіти, тому на кладовищі в Великдень краще не їздити, а зробити це в інший день.

На Великдень не проводяться заупокійні служби в храмах.

Навіть залишки того, що освячене в храмі, не можна викидати. Залишки їжі, навіть шкаралупу яєць, можна згодувати тваринам, спалити або закопати.

Вінчатися в цей день не прийнято.

Полювання та риболовля в якості розваги церквою не схвалюються.

Гадати церквою заборонено в цілому. На Великдень в тому числі.

Як пофарбувати яйця на Великдень

Найбільш простий і нешкідливий спосіб прикрасити яйця - відварити їх в цибулинні. Чим довше вони будуть в цьому відварі, тим темніше буде колір.

Також в магазинах є безліч харчових барвників і термоплівка з малюнками, яка ущільнюється навколо яйця після опускання в киплячу воду.