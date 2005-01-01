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Нутрикосметика — красота и здоровье изнутри

Многие женщины слышали о таком термине как Anti-aging и считают что это антивозрастная косметика. На самом деле это новое направление в косметологической медицине, которое направлено на налаживание работы всех систем организма изнутри.

Нутрицевтики помогают пополнить организм важными микроэлементами, минералами и витаминами. Благодаря этому запускается процесс омоложения тела изнутри — улучшается состояние кожи, ногти становятся крепкими, а волосы здоровыми.

Препараты Anti-aging нутрицевтики имеют различные составы, поэтому выполняют своеобразные функции:

  • Нутрицевтики при сердечно-сосудистых заболеваниях имеют сбалансированный состав экстрактов целебных трав и минералов. Действие препарата направлено на профилактику сердечно-сосудистой патологии. Полиненасыщенные кислоты входящие в состав капсул тормозят процессы старения мозга, и улучшают память.
  • Препараты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — обладают антибактериальным и противогрибковым действием. Улучшают регенерацию слизистой и стимулируют перистальтику. Поддерживают нормальный уровень кишечной флоры и улучшают иммунитет. Помогают оптимизировать все функции ЖКТ, чем улучшают качество жизни.
  • Препараты для восстановления процессов детоксикации направлены на полное очищение организма от токсинов. Обладают антиоксидантным действием, поэтому восстанавливают природный процесс детоксикации. Значительно улучшают работу иммунной системы.
  • Медикаменты для мышц, суставов и костей — поддерживают мышечную силу, гибкость суставов и плотность костей. Предотвращают дегенеративные изменения, убирают воспаление.
  • Нутрицевтики при заболеваниях нервной системы влияют на процессы обмена веществ в клетках. Препараты улучшают снабжение организма кислородом и глюкозой, что положительно влияет на работу головного мозга. Улучшается микроциркуляция и нормализуется тонус артерий.

Желаете оставаться здоровым, молодым, полным сил и энергии — тогда проведите омоложение всего организма изнутри. Данные препараты защитят от стрессов и повышенных нагрузок, поддержат функции всех систем организма, улучшат качество жизни и подарят долголетие.

Нутрикосметика для здоровья кожи

Известные компании Metagenics и Named также производят косметические средства по уходу за кожей. Косметика от этих производителей содержит необходимо важные для кожи вещества и компоненты. Лосьоны, маски, крема и вся нутрикосметика насыщена витаминами, минералами и антиоксидантами. В состав также входят экстракты трав и растений, которые оказывают оздоровительный эффект. Такие средства активно воздействуют на кожу снаружи:

  • снимают воспаление;
  • увлажняют;
  • улучшают цвет;
  • предотвращают увядание;
  • придают упругости;
  • способствуют уменьшению кератоза.

Такая косметика подарит коже здоровье на долгие года, так как противодействует процессам старения эпидермиса. Замедляет процесс появления морщин, повышает эластичность и приносит красоту.

Преимущества препаратов красоты представленных в магазине Shop Anti-Aging

Компания активно развивается и старается предоставить клиентам новейшие препараты в открытом доступе. Интернет магазин реализует препараты для здоровья и красоты кожи, витаминные комплексы и косметические средства от надежных производителей, которые производят косметику согласно научным исследованиям. Препараты сделаны из натурального сырья, поэтому максимально эффективны в использовании. Вся продукция в интернет магазине сертифицирована и соответствует международным стандартам.

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