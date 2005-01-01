Нутрикосметика — красота и здоровье изнутри

Многие женщины слышали о таком термине как Anti-aging и считают что это антивозрастная косметика. На самом деле это новое направление в косметологической медицине, которое направлено на налаживание работы всех систем организма изнутри.

Нутрицевтики помогают пополнить организм важными микроэлементами, минералами и витаминами. Благодаря этому запускается процесс омоложения тела изнутри — улучшается состояние кожи, ногти становятся крепкими, а волосы здоровыми.

Препараты Anti-aging нутрицевтики имеют различные составы, поэтому выполняют своеобразные функции:

Нутрицевтики при сердечно-сосудистых заболеваниях имеют сбалансированный состав экстрактов целебных трав и минералов. Действие препарата направлено на профилактику сердечно-сосудистой патологии. Полиненасыщенные кислоты входящие в состав капсул тормозят процессы старения мозга, и улучшают память.

Препараты при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — обладают антибактериальным и противогрибковым действием. Улучшают регенерацию слизистой и стимулируют перистальтику. Поддерживают нормальный уровень кишечной флоры и улучшают иммунитет. Помогают оптимизировать все функции ЖКТ, чем улучшают качество жизни.

Препараты для восстановления процессов детоксикации направлены на полное очищение организма от токсинов. Обладают антиоксидантным действием, поэтому восстанавливают природный процесс детоксикации. Значительно улучшают работу иммунной системы.

Медикаменты для мышц, суставов и костей — поддерживают мышечную силу, гибкость суставов и плотность костей. Предотвращают дегенеративные изменения, убирают воспаление.

Нутрицевтики при заболеваниях нервной системы влияют на процессы обмена веществ в клетках. Препараты улучшают снабжение организма кислородом и глюкозой, что положительно влияет на работу головного мозга. Улучшается микроциркуляция и нормализуется тонус артерий.

Желаете оставаться здоровым, молодым, полным сил и энергии — тогда проведите омоложение всего организма изнутри. Данные препараты защитят от стрессов и повышенных нагрузок, поддержат функции всех систем организма, улучшат качество жизни и подарят долголетие.

Нутрикосметика для здоровья кожи

Известные компании Metagenics и Named также производят косметические средства по уходу за кожей. Косметика от этих производителей содержит необходимо важные для кожи вещества и компоненты. Лосьоны, маски, крема и вся нутрикосметика насыщена витаминами, минералами и антиоксидантами. В состав также входят экстракты трав и растений, которые оказывают оздоровительный эффект. Такие средства активно воздействуют на кожу снаружи:

снимают воспаление;

увлажняют;

улучшают цвет;

предотвращают увядание;

придают упругости;

способствуют уменьшению кератоза.

Такая косметика подарит коже здоровье на долгие года, так как противодействует процессам старения эпидермиса. Замедляет процесс появления морщин, повышает эластичность и приносит красоту.

Преимущества препаратов красоты представленных в магазине Shop Anti-Aging

Компания активно развивается и старается предоставить клиентам новейшие препараты в открытом доступе. Интернет магазин реализует препараты для здоровья и красоты кожи, витаминные комплексы и косметические средства от надежных производителей, которые производят косметику согласно научным исследованиям. Препараты сделаны из натурального сырья, поэтому максимально эффективны в использовании. Вся продукция в интернет магазине сертифицирована и соответствует международным стандартам.