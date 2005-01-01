В Україні збільшується кількість безкоштовних медпослуг

Починає працювати програма медичних гарантій на 2021 рік.

Першого квітня в Україні починає працювати програма медичних гарантій на 2021 рік, що передбачає розширення переліку безоплатних медичних послуг для українців.

Нова програма медичних гарантій буде деталізованою і розширеною, що враховує потреби пацієнта. Серед новацій - додавання кількох нових пакетів послуг - з яких три будуть абсолютно нові, а п'ять виділені з існуючих.

- У безкоштовному переліку з'явиться супровід пацієнтів з туберкульозом на первинній ланці. Це означає, що пацієнти, у яких туберкульоз, і які не виділяють бактерії, можуть спостерігатися у свого сімейного лікаря за умови, що такий сімейний лікар пройшов відповідне навчання, і заклад, де цей лікар працює, має відповідний договір з нами на цю медичну послугу , - пояснила Петрик.

Вона додала, що нововведення покликане наблизити медичну допомогу до пацієнта, і для того, щоб пацієнт був менше стигматизованим, щоб уникнути довгих і невиправданих госпіталізацій. Петрик також повідомила, що безкоштовною стане медична допомога, що надається мобільними психіатричними бригадами.

- Тут принцип дії схожий. Наша мета - наблизити допомогу до пацієнта і дати йому можливість лікуватися вдома, якщо у нього є така потреба, - підкреслила медик, додавши, що після лікування в стаціонарі українець може, якщо вже немає показань для госпіталізації, продовжити лікування на амбулаторному рівні.

У Національній службі здоров'я України також нагадали, що відтепер пацієнти можуть без направлення звернутися до:

гінеколога, також дитячого та підліткового;

психіатра, також дитячого та підліткового;

нарколога;

стоматолога (термінова допомога для всіх і планова для дітей);

фтизіатра, також дитячого;

педіатра;

спеціаліста, у якого лікується пацієнт з хронічним захворюванням.

Також з 1 квітня до 10: 382 грн зросте тариф на медичну допомогу при пологах. За підвищеним коефіцієнтом допомогу надаватимуть закладам, що мають договір на надання допомоги при пологах - як породіллі, так і новонародженим.

Буде розширено перелік лікарських засобів для відшкодування їх вартості. У нього включать препарати по первинній та вторинній профілактиці інфарктів та інсультів, з липня додадуть інсуліни, з жовтня - кошти для лікування розладів психіки та поведінки, зокрема епілепсії. Планується, що рецепти на них будуть виписувати у електронному вигляді.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України затвердило нову редакцію реєстру лікарських засобів, які підлягають реіндексація за програмою "Доступні ліки". Тепер документ містить 297 позицій, що на 33 позиції більше, ніж було в попередньому. Згідно з цією програмою, пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, астмою, діабетом отримуватимуть ліки, частину яких буде компенсувати держава.