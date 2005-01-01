Генетики з'ясували, звідки взялися легендарні скіфи

Стародавня ДНК розкрила секрети походження овіяних численними легендами скіфських племен.

Проаналізувавши ДНК із древніх людських останків, генетики з'ясували походження легендарних скіфів.

У першому тисячолітті до нашої ери на величезних степових просторах від Алтаю до Чорного моря розлилося кочове море. Володарями Великого степу стали скіфи - природжені вершники і відважні воїни "з розкосими і жадібними очима". На відміну від попередніх мешканців цих місць, які знали лише бронзу, скіфи володіли залізною зброєю. Крім того, в їх суспільстві вже виділилася еліта: багаті кургани скіфських вождів в безлічі розкидані по степу. Нарешті, скіфи перейшли від осілого скотарства до кочового.

Як і кочівники наступних століть, скіфи були войовничі. Вони нападали на держави Месопотамії та Малої Азії і тривожили кордони Китаю. У Греції про скіфів розповідали небилиці, виставляючи їх то звірами в людській подобі, то, навпаки, неймовірно мудрим і благородним народом, не зіпсованим цивілізацією. Втім, дехто з еллінів знав про цих кочівників куди більше. Так, Геродот присвятив їм цілу книгу. А в Північному Причорномор'ї скіфи торгували з місцевими грецькими колоніями і змішувалися з греками, переймаючи їх високу культуру і привносячи в неї свій неповторний степовий колорит.

Це скіфи придумали сідло і винайшли деякі види зброї. Особливих висот цей народ досяг в ювелірній справі: золоті вироби в скіфо-сибірському звіриному стилі досі викликають захоплення мистецтвознавців. А деякі скіфи осідали на берегах річок і з кочівників-скотарів ставали осілими землеробами.

Скіфські некрополі - безцінне джерело інформації для істориків.

Загалом, скіфи досить "наслідили" і в історії, і в легендах. Але звідки вони взялися в євразійських степах?

Вчені до цих пір сперечаються про це. За однією з гіпотез, вони прибули з прикаспійського регіону. За іншою, це корінні жителі сьогоднішніх казахських степів. Нарешті, іноді вважається, що скіфи - це безліч племен різного походження, що освоїли одну і ту ж культуру.

Щоб розібратися в питанні, міжнародна команда дослідників проаналізувала ДНК 111 скіфів. Їх останки були витягнуті з 39 археологічних пам'яток, що знаходяться на території Росії, Казахстану і Киргизії.

ДНК скіфів виявилася справжнім коктейлем, що відображає бурхливу епоху початку залізного віку, коли цілі маси людей залишали обжиті місця і мігрували (найчастіше вимушено).

Проте експерти все ж виділили два основних центри походження легендарних степовиків.

Перший з них - це Алтай. До слова, саме там виявляються найдавніші археологічні сліди скіфів (IX століття до нашої ери). На початку першого тисячоліття до нашої ери цілі орди цих кочівників рушили в Великий степ, витісняючи, винищуючи або асимілюючи місцеве населення.

Поховання скіфів розкидані по просторах євразійських степів.

Ще один центр походження скіфів, за даними нового дослідження, знаходиться на Західному Уралі. Місцеві кочівники рушили на захід і південь одночасно з алтайскими побратимами і заселили причорноморські і прикаспійські степи.

Також дослідники порівняли геноми древніх скіфів і 69 сучасних казахів. Виявилося, що нинішні жителі степу куди більш генетично однорідні, ніж їх легендарні попередники.